Benchimol diz que XP já tomou providências e que episódio com relatório da Grizzly é página virada

(Reuters) - O fundador e presidente-executivo do conselho de administração da XP Inc., Guilherme Benchimol, afirmou nesta quinta-feira que as informações em relatório publicado pela Grizzly Research são "fake news" e que o episódio ficou para trás.

"As providências já foram tomadas e PÁGINA VIRADA", afirmou o executivo em e-mail a funcionários da XP nesta quinta-feira que a Reuters teve acesso.

Na quarta-feira, a XP já havia enviado posicionamento sobre o relatório, afirmando que as informações sobre a companhia eram "falsas, incorretas e imprecisas" e que tomará todas as medidas legais cabíveis contra a Grizzly Research.

A XP também reforçou na véspera que cumpre com a lei, segue todas as normas estabelecidas por órgãos reguladores e tem suas operações auditadas regularmente por instituições independentes.

A Grizzly Research escreveu em seu relatório que a XP estaria operando "um esquema Ponzi massivo facilitado por certas vendas de derivativos para clientes de varejo".

"Pessoal, esse 'ataque' que sofremos não foi o primeiro, nem será o último. Infelizmente!!!", afirmou Benchimol, no e-mail enviado a funcionários e agentes autônomos de investimento. "Fazem 24 anos que nos atacam e aqui estamos", acrescentou.

"Que sirva de combustível para nos superarmos ainda mais", escreveu o executivo, reforçando que "qualquer pessoa com 2 neurônios, ao ler esse material, perceberá a completa desconexão da realidade".

Na véspera, as ações da XP, que são negociadas em Nova York fecharam em queda de 5,48%, a US$14,14, tendo chegado a US$13,46 no pior momento. Nesta sessão, os papéis mostravam declínio de 1,34%.

(Por Paula Arend Laier)