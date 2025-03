BCE: processo de desinflação está bem encaminhado na zona do euro, diz Guindos

O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis De Guindos, afirmou que o processo de desinflação na zona do euro está bem encaminhado e que a meta de 2% deve ser atingida em 2026, ao participar de uma conferência promovida pela Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma (Eiopa), nesta quinta-feira. Na ocasião, ele ressaltou que, por conta do nível de incerteza, o BC europeu continua dependente de dados para as próximas reuniões de política monetária. "O impacto do estímulo fiscal no investimento de defesa na Europa é algo que precisaremos analisar", acrescentou.