Bahia vence e alcança a fase de grupos da Copa Libertadores

A classificação foi garantida porque no confronto de ida entre as equipes, na última quinta-feira (6) no estádio Centenário, em Montevidéu, as equipes ficaram no 0 a 0.

O único gol da partida foi marcado pelo volante Jean Lucas, que, aos 13 minutos do segundo tempo, marcou de cabeça após cruzamento de Luciano Juba.

Com a classificação do Bahia, o Brasil terá sete representantes na próxima edição da Copa Libertadores: Botafogo, Flamengo, Fortaleza, Internacional, Palmeiras, São Paulo e Bahia.