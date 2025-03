Azerbaijão e Armênia anunciam acordo de paz

O Azerbaijão e a Armênia anunciaram, nesta quinta-feira (13), o fim das negociações para um acordo de paz que pode ser assinado em breve e encerraria décadas de conflito entre os dois países do Cáucaso, que travaram duas guerras.

"O processo de negociação sobre o texto do acordo de paz com a Armênia foi concluído", disse o ministro das Relações Exteriores do Azerbaijão, Yehun Bayramov, aos repórteres.

Pouco depois, diplomatas armênios anunciaram em um comunicado que o "acordo de paz" está "pronto para ser assinado" em breve.

O primeiro-ministro armênio, Nikol Pashinyan, comemorou um "evento importante" e disse que seu país está pronto "para iniciar discussões sobre o local e a data da assinatura".

"Acreditamos que este é um texto de compromisso, como um acordo de paz deve ser", garantiu ele aos repórteres.

Os dois países travaram duas guerras, a primeira após a queda da União Soviética e a segunda em 2020, que o Azerbaijão venceu.

Os conflitos tiveram origem na região de Karabakh, que as forças azerbaijanas recuperaram inteiramente dos separatistas armênios em setembro de 2023.

