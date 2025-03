Atriz que venceu Oscar não criticou subsídios estatais para cultura

É falso que Mikey Madison, ganhadora do Oscar 2025 na categoria de melhor atriz, tenha criticado subsídios estatais para a cultura.

Não há notícias nem registros de que ela deu tal declaração. Além disso, uma fala idêntica à atribuída a ela foi feita pelo presidente da Argentina, Javier Milei.

O que diz o post?

Publicação que circula nas redes sociais diz: "Jovem atriz que derrotou Fernanda Torres dá declaração polêmica em discurso". O post inclui imagem da atriz brasileira e de Mikey Madison.

Embaixo, aparece a suposta declaração atribuída falsamente a atriz do filme Anora: "Se você precisa de um subsídio estatal para fazer arte, você não é mais um artista, mas um funcionário público."

Por que é falso?

Não há registros de que a atriz tenha criticado subsídio estatal para cultural. Não foi encontrado nenhuma notícia em português ou inglês nem depoimento de Mikey Madison sobre este assunto no Google (aqui e aqui) ou em rede social, já que a atriz não possui contas nas redes sociais.

Atriz dedicou Oscar para trabalhadores do sexo. Em seu discurso ao ganhar o prêmio, Mikey Madison homenageou os trabalhadores do sexo: "Quero, mais uma vez, homenagear a comunidade de trabalhadores sexuais. Sempre vou apoiá-los e serei uma aliada." (aqui).

A declaração é de Javier Milei, e não de Mikey Madison. O presidente da Argentina deu a mesma declaração durante uma entrevista ao veículo "Todo Noticias" transmitida no dia 17 fevereiro transmitida no Youtube (aqui e abaixo).

Filme "Ainda Estou Aqui" não foi financiado pela Lei Rouanet. A produção foi financiada com recursos próprios. A Lei Rouanet contempla apenas "obras cinematográficas de curta e média metragem e filmes documentais" (aqui) de no máximo 70 minutos de duração. O longa-metragem dirigido por Walter Salles possui 136 minutos. Veículos de checagem já fizeram essa verificação (aqui e aqui)

