Árvores caídas afetam 12 linhas de ônibus em São Paulo; confira desvios

Após as fortes chuvas que atingiram a cidade de São Paulo ontem, 12 linhas de ônibus estão com as operações afetadas na manhã de hoje.

O que aconteceu

Árvores caídas em ruas e avenidas estão impedindo o tráfego dos veículos. De acordo com a SPTrans, as linhas afetadas são: 669A/10, 7181/10, 778R/10, 408A/10, 178A/10, 179X/10, 9191/10, 702C/10, 748A/41, 846M/10, 847P/10 e 847P/42.

A Prefeitura de São Paulo informou que está com equipes nas regiões afetadas para normalizar a situação. Em nota ao UOL, a direção do município disse que atua com serviços de limpeza, desobstrução das vias e retirada de galhos e árvores.

Confira desvios

669A/10, 7181/10 e 778R/10: Trajeto normal até rua da Consolação, desvio na rua Rego Freitas, avenida Duque de Caxias, e prossegue normalmente.

Trajeto normal até rua da Consolação, desvio na rua Rego Freitas, avenida Duque de Caxias, e prossegue normalmente. 408A/10: Trajeto normal até a Praça da República, desvia na avenida São Luís e prossegue normalmente.

178A/10, 179X/10 e 9191/10: Trajeto normal até a rua Anhanguera, desvia na rua Dr. Ribeiro de Almeida, rua Boracéa, retornando ao itinerário pela rua Cônego Vicente Miguel Marino.

702C/10 e 748A/41: Trajeto normal pela avenida Otacilio Tomanik, Praça Isai Leiner, avenida Comendador Alberto Bonfiglioli, e prossegue normal.

846M/10, 847P/10 e 847P/42: Segue pela rua Teodoro Sampaio e rua Henrique Schauman.

Chuvas em São Paulo deixaram um morto

Taxista morreu após árvore cair em cima do carro dele. Elton Ferreira de Oliveira trabalhava no ponto de táxi da Avenida Senador Queirós e tinha acabado de pegar dois passageiros quando o táxi foi atingido por uma árvore. Os passageiros foram encaminhados a um hospital com ferimentos leves.

A Sé, onde o taxista morreu, registrou o maior acumulado de chuva, com 23,2 mm, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências). Em seguida, aparecem os bairros da zona oeste, Pinheiros e Vila Madalena (22,4 mm) e Butantã (18,6 mm).

Moradores de Pinheiros, Butantã e outros bairros da zona oeste foram os mais afetados. Imagens mostram que árvores de grande porte caíram sobre carros e fiação de postes. Parte do teto de um restaurante desabou na rua Artur de Azevedo, onde a queda de uma árvore também atingiu dois carros. Pelo menos três pessoas ficaram feridas.

Centro também sofreu com chuva forte. Foram registrados vários pontos de alagamento e queda de árvores nas ruas Ana Cintra, Dona Veridiana, Alameda Barros e arredores. No Largo do Arouche, um chichá da Mata Atlântica de cerca de 30 metros se quebrou no meio e caiu em cima de um carro estacionado. Ela estava no local há cerca de 200 anos.

A Enel informou que trabalha para restabelecer a energia dos clientes afetados. "Neste momento, técnicos trabalham para normalizar o fornecimento para cerca de 60 mil clientes que tiveram o serviço afetado, o que equivale a 0,9% das 8 milhões de unidades atendidas pela empresa nos 24 municípios da Região Metropolitana de São Paulo, incluindo a capital".

Cidade tem 42 semáforos apagados por falta de energia na manhã de hoje, informou a Prefeitura de São Paulo. Há outros quatro locais com falhas e outros quatro em amarelo intermitente. No momento, são 63 vias com ocupação de faixas, incluindo as avenidas Doutor Arnaldo e Tiradentes.

Defesa Civil recebeu 343 chamados por queda de árvore na capital nas últimas 24 horas, sendo 321 deles no centro e zona oeste. A Prefeitura de SP informou que equipes de poda de árvore, limpeza e zeladoria estão nas ruas para fazer limpeza, desobstrução de vidas e retirada de galhos e árvores, além de 400 agentes de trânsito da CET para ajudar no trânsito.