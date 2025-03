Arraia albina é flagrada com cardume em praia no ES; veja vídeo

Uma arraia albina foi flagrada nadando em meio a um enorme cardume na manhã de ontem no Espírito Santo.

O que aconteceu

O registro foi feito pelo servidor público e fotógrafo Rodrigo Coutinho Martins. Nas imagens, que ele compartilhou pelas redes sociais, é possível ver o momento em que a albina se destaca das demais devido a sua coloração.

Rodrigo avistou o cardume por volta das 8h na região da Baía das Tartarugas, na ilha do Frade, na capital do ES. Ele contou ao UOL que costuma pedalar pela orla das praias da capital e faz o trajeto levando um drone na bolsa.

O fotógrafo tenta captar imagens de tartarugas, peixes, cardumes e até pescadores. ''Já estou há um mês procurando arraias e, na semana passada, encontrei poucas. Dessa vez, ontem, foi surreal quando levantei o drone'', relatou.

Rodrigo disse ter ficado ''perplexo'' quando viu o animal albino. ''Abriu um sol e ela ficou brilhando ainda mais. Tentei seguir essa albina [com o drone] e ela sumia entre a areia que ela ia movimentando. Foi um momento realmente fantástico e indescritível'', descreveu.

Especialista ouvido pelo UOL explicou que arraias com a condição de albinismo são raras. Jones Santander Neto, engenheiro de Pesca do IFES (Instituto Federal do Espírito Santo), esclarece que essa anomalia cromática é causada por mutações genéticas que afetam a pigmentação da pele.

Arraias do vídeo são provavelmente da espécie Rhinoptera brasiliensis. O engenheiro de Pesca conta ainda que essas arraias costumam migrar no estado capixaba sentido Sul do país no período entre dezembro a abril.