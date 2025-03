Josias: Rapidez de Moraes sobre Bolsonaro difere de lentidão no caso Collor

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes foi rápido na caneta ao receber denúncias contra envolvidos no caso de tentativa de golpe, ocorrido em janeiro de 2023, analisou o colunista Josias de Souza no UOL News, do Canal UOL. A velocidade no caso de Bolsonaro, destacou Josias, contrasta com a lentidão do processo contra o também ex-presidente Fernando Collor.

O relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, foi muito rápido na caneta. Assim que recebeu a denúncia, ele intimou os advogados a apresentarem as defesas prévias. Diante das defesas, ele deu cinco dias ao procurador-geral [Paulo Gonet] para se manifestar.

E essa rapidez do Alexandre Moraes contrasta com a lentidão de outro processo envolvendo também um presidente da República, um ex-presidente, o Fernando Collor. Josias de Souza, colunista do UOL

Gonet defende que seja aceita a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete acusados pelo "núcleo crucial" da trama golpista e que eles se tornem réus pelo STF. O grupo é composto, além de Bolsonaro, por Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira e Braga Netto, conforme apontou reportagem do jornal Folha de S.Paulo.

O Fernando Collor já foi condenado no Supremo a oito anos e dez meses de cadeia porque ele assaltou os cofres da BR Distribuidora, que é um antigo braço da Petrobras, mais de, alguma coisa em torno de R$ 20 milhões. E essa sentença vai fazer agora aniversário de dois anos, em maio. E o condenado continua solto.

O Supremo corre para julgar o Bolsonaro antes de 2026, não vai ser fácil, mas ainda que consiga condenar o Bolsonaro, o Supremo vai precisar superar essa síndrome dos recursos protelatórios, que é uma patologia que premia com a impunidade perpétua, mesmo os criminosos de última instância .

Então, no caso do Collor, está lá, o Supremo adiou, condenou, voltou a adiar, depois de ensaiar um recuo, confirmou a sentença. Novembro do ano passado, confirmou a sentença. E o Collor interpôs um recurso, um primeiro recurso, chamado de embargo de declaração, o Supremo demorou a julgar, mas julgou, aí veio o Collor e jogou outro recurso, embargos infringentes, e são recursos meramente protelatórios.

Josias de Souza, colunista do UOL

A defesa do ex-presidente Fernando Collor apresentou na semana passada um novo recurso ao STF (Supremo Tribunal Federal) contra a decisão que manteve a condenação do político à pena de oito anos e dez meses de reclusão.

Veja a íntegra do programa: