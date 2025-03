Alcolumbre diz que processará Gayer por fala sobre trisal envolvendo Gleisi

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), vai processar o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) após falas machistas do parlamentar sobre a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT-PR).

O que aconteceu

Alcolumbre vai entrar com processo contra Gayer no Conselho de Ética da Câmara. A informação foi confirmada pela assessoria do presidente do Senado. O UOL também apurou que ele está disposto a instaurar processos em todas as instâncias cabíveis, incluindo na esfera criminal.

Gayer fez uma série de ataques a Gleisi. Em publicação no X, ele questionou se o deputado Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara e companheiro da ministra, iria aceitar que Lula a "oferecesse" para Alcolumbre "como um cafetão oferece uma garota de programa". O deputado também sugeriu que que Gleisi, Lindbergh e Alcolumbre seriam um "trisal".

As declarações ocorreram após uma fala do presidente Lula. Em referência a Gleisi, Lula afirmou que colocou uma "mulher bonita" na articulação política para ter uma boa relação com o Congresso. "Uma coisa, companheiros, que eu quero mudar, estabelecer relações com vocês. Por isso, coloquei essa mulher bonita para ser ministra de Relações Institucionais, é que eu não quero mais ter distância de vocês", disse.

Deputado Gustavo Gayer (PL-GO) atacou Gleisi em postagens machistas Imagem: Mário Agra - 29.out.2024/Câmara dos Deputados

Declaração de Lula não foi bem recebida. Gleisi, porém, defendeu o presidente, dizendo que ele "gestos são mais importantes que palavras" e que Lula "tem um histórico que o credencia junto à luta das mulheres" por espaços de comando e poder. "Fico indignada com os bolsonaristas que utilizam disso para fazer um jogo baixo", reclamou.

A bancada feminina do PT no Congresso e a Secretaria das Mulheres do partido condenaram a fala de Gayer. As parlamentares apontaram que as declarações sobre Gleisi foram violentas e um "ataque à dignidade" da ministra.