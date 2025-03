Ações de tecnologia e preocupações com tarifas pressionam mercados de China e Hong Kong

Por Jiaxing Li

HONG KONG (Reuters) - Os mercados acionários da China e de Hong Kong caíram nesta quinta-feira com a queda das ações relacionadas a tecnologia e à IA, enquanto as preocupações com as tarifas levaram os investidores a adotar uma postura mais defensiva.

No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 0,39%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,4%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,58%.

As ações de tecnologia lideraram as perdas nas negociações onshore e offshore. O índice de IA do CSI caiu 2,5%, sua maior queda diária em duas semanas, enquanto o índie de tecnologia do Hang Seng teve queda de 1,7%.

A fabricante de chips Semiconductor Manufacturing International Corporation recuou 3%, enquanto o Alibaba e o Meituan perderam 2,5% e 2,3%, respectivamente, em Hong Kong.

No entanto, o índice bancário subiu 0,6% e as ações de energia tiveram alta de 3,1%, ajudando a limitar as quedas.

Donald Trump ameaçou escalar uma guerra comercial global com novas tarifas sobre produtos da União Europeia na quarta-feira, com os principais parceiros comerciais dos EUA dizendo que irão retaliar as barreiras comerciais já erguidas pelo presidente dos EUA.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,08%, a 36.790 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,58%, a 23.462 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,39%, a 3.358 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,40%, a 3.911 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,05%, a 2.573 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 1,42%, a 21.961 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,12%, a 3.837 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,48%, a 7.749 pontos.