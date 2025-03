Zetta: apoiamos novo consignado e parabenizamos governo por diálogo no desenho do programa

A Zetta, associação que representa fintechs e bancos digitais, reafirmou o apoio ao novo crédito consignado privado, lançado pelo governo nesta quarta-feira, 12. De acordo com a entidade, o programa deve reduzir barreiras à expansão da oferta da linha, o que deve ampliar o acesso e a competição e reduzir os juros.

"Parabenizamos o governo pelo amplo diálogo com o mercado para o desenho do programa em fóruns envolvendo Ministério do Trabalho, Ministério da Fazenda, SRI Secretaria de Relações Institucionais, Dataprev, Serpro, e demais instâncias presentes no GT de Redução de Spread Bancário do Conselhão", disse a Zetta.

A associação disse ainda que está comprometida com o sucesso do novo consignado e que vai contribuir para a evolução do modelo e a construção de ferramentas que garantam a competição e o amplo acesso.

O novo consignado vai utilizar o eSocial para dar aos bancos acesso aos dados dos trabalhadores, bem como para comunicar às empresas a ocupação da margem consignável. Dessa forma, o governo espera expandir a oferta, hoje restrita por causa do modelo dependente de convênios bilaterais.