Vice do Equador denuncia sequestro do advogado do seu filho, processado por corrupção

A vice-presidente do Equador, Verónica Abad, denunciou nesta quarta-feira, em redes sociais, o sequestro do advogado do seu filho, processado por suspeita de tráfico de influência.

Verónica, que tem uma relação tensa com o presidente Daniel Noboa, afirmou que sua vida, a vida dos seus filhos e a da sua equipe de trabalho correm risco.

"Sequestraram o doutor Santiago Hernández e sua equipe após a audiência de ontem do meu filho", Sebastián Barreiro, denunciou Verónica no X. Barreiro enfrenta um julgamento por suspeita de ter pedido dinheiro em troca de cargos na Vice-Presidência. Ele diz que é vítima de perseguição devido a divergências com Noboa.

O filho da vice-presidente foi preso quando ela cumpria funções diplomáticas em Israel, para onde Noboa a enviou assim que iniciou seu governo. O Ministério Público incluiu a funcionária na investigação, mas o Legislativo não autorizou um julgamento criminal contra ela.

