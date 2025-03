Temporal derruba dezenas de árvores em São Paulo; veja imagens

Do UOL, em São Paulo

A forte chuva que atingiu a cidade de São Paulo no fim da tarde de hoje, acompanhada de ventania e queda de granizo, deixou uma pessoa morta e derrubou dezenas de árvores.

A vítima é um taxista, que estava no carro quando foi atingido por uma árvore na avenida Senador Queirós, na Sé, centro da capital.

Tempestade derruba árvore de grande porte, que cai em cima de veículo, na avenida Senador Queiros, região central de São Paulo, causando a morte de um taxista. Nesta quarta-feira (12) Imagem: Willian Moreira/Ato Press/Folhapress

O temporal deixou parte da cidade em estado de atenção às 16h38, segundo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências). A zona norte e a região da Marginal Pinheiros foram as primeiras afetadas, seguidas pelas zonas sul, oeste, leste, sudentes e a região central. As rajadas de vento chegaram a atingir 61 km/h na região do aeroporto Campo de Marte, na zona norte.

A chuva diminuiu por volta das 18h20, quando as regiões saíram do estado de atenção.

Até por volta das 18h30, havia 158 árvores caídas na cidade, segundo o Corpo de Bombeiros.

Árvore derrubada pela chuva na avenida São João, no centro de São Paulo Imagem: Arquivo pessoal - 12.mar.25

Árvore derrubada pela chuva na rua Ana Cintra, no centro de São Paulo Imagem: Arquivo pessoal - 12.mar.25

Árvore caída interdita avenida Vital Brasi, sentido bairro, no Butantã, zona oeste de São Paulo Imagem: Carlos Iavelberg/UOL

Queda de árvore fecha alameda Barros, na esquina com a rua Martim Francisco, na Santa Cecília, centro de São Paulo Imagem: Ana Paula Silva e Silva - 12.mar.25/UOL

Árvore caída na região de Pinheiros, zona oeste de São Paulo Imagem: Redes sociais - 12.mar.25