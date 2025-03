Vandalismo e vendas fracas atingem Tesla na Austrália e na Nova Zelândia

Por Christine Chen e Alasdair Pal

SYDNEY (Reuters) - Quando o australiano Dick Friend comprou um Tesla em 2015, ele ficou tão impressionado com suas credenciais ambientais e seu desempenho que ele e a esposa compraram mais dois veículos elétricos, além de ações da empresa liderada por Elon Musk.

Agora, no entanto, ele está vendendo suas ações da Tesla e não substituirá um de seus carros, destruído em um acidente no ano passado, citando objeções à tendência de direita de Musk e seu crescente papel no governo de Donald Trump.

"Os carros são brilhantes, mas não gostamos da direção do proprietário e estamos votando com nossos pés", disse Friend, que divide seu tempo entre as casas em Hobart e Melbourne.

As vendas da Tesla nos quatro meses desde a eleição de Trump caíram 35% em comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com dados do Conselho de Veículos Elétricos da Austrália, com uma onda de vandalismo na Austrália e na Nova Zelândia na última semana, o que também aumentou as evidências de contágio do papel de Musk no governo Trump.

Um porta-voz da Tesla não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

As vendas da Tesla no país já estavam caindo um pouco antes da vitória de Trump, com vendas totais em 2024 17% menores do que no ano anterior, em linha com vendas mais fracas em todo o mundo.

As vendas na Europa também caíram em meio ao apoio de Musk a partidos de extrema-direita na Europa, informou a Reuters na semana passada.

Carros e concessionárias da Tesla na Austrália e na Nova Zelândia foram vandalizados na última semana, ecoando os protestos nos EUA.

Trump disse na terça-feira que a violência contra as concessionárias da Tesla seria rotulada como terrorismo doméstico, ao aparecer com Musk na Casa Branca para escolher um novo Tesla para sua equipe usar.

No Estado australiano da Tasmânia, uma concessionária da Tesla foi vandalizada na semana passada, com pichações chamando Musk de nazista.

Um porta-voz da polícia estadual da Tasmânia disse que a força estava ciente do incidente e buscando mais informações.

Em um grupo do Facebook para proprietários de Tesla na Austrália, vários usuários disseram que seus carros haviam sido vandalizados nos últimos meses.

"Temos nosso Tesla Model Y há 2,5 anos e, nos últimos seis meses, experimentamos uma hostilidade cada vez maior nas estradas", disse uma delas, acrescentando que planejava vender seu carro porque não se sentia mais segura. "Depois de falar com a polícia, parece que os Teslas estão sendo alvo de ataques com mais frequência."

Na vizinha Nova Zelândia, a polícia disse na quarta-feira que um homem de 52 anos foi preso na noite de terça em conexão com vários Teslas vandalizados em Auckland.

As quedas nas vendas da Tesla na Nova Zelândia no último ano refletem as do setor de veículos elétricos de forma mais ampla, de acordo com dados da Motor Industry of New Zealand, após a remoção dos subsídios do governo.

