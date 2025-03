TPI tem ex-presidente das Filipinas sob custódia para enfrentar acusações de assassinato

Por Anthony Deutsch e Stephanie van den Berg

ROTERDÃ (Reuters) - O ex-presidente das Filipinas Rodrigo Duterte estava sob custódia do Tribunal Penal Internacional nesta quarta-feira, após sua prisão em Manila por acusações de assassinato ligadas à sua "guerra às drogas", na qual milhares de supostos traficantes e usuários foram mortos.

O TPI disse em um comunicado que Duterte foi "entregue à custódia do Tribunal Penal Internacional. Ele foi preso pelas autoridades da República das Filipinas... por acusações de assassinato como um crime contra a humanidade".

O homem de 79 anos chegou ao aeroporto de Roterdã em um avião fretado nesta quarta-feira. Ele se apresentará a um juiz do TPI em Haia nos próximos dias para uma primeira aparição, segundo o comunicado. Ele foi transferido para uma unidade de detenção na costa holandesa.

Duterte, que liderou as Filipinas de 2016 a 2022, enfrentará alegações de crimes contra a humanidade por supervisionar esquadrões da morte em sua repressão antidrogas. Ele pode se tornar o primeiro ex-chefe de Estado asiático a ser julgado no país.

O mandado de prisão do TPI diz que, como presidente, Duterte criou, financiou e armou esquadrões da morte que executaram assassinatos de supostos usuários e traficantes de drogas.

Em um vídeo gravado durante sua prisão em Manila na terça-feira, Duterte perguntou: "Qual é a base para minha detenção? Qual foi o crime cometido?"

Um funcionário que leu os direitos de Duterte lhe disse que a detenção se baseava em um mandado do TPI que o acusava de assassinato, ao que Duterte respondeu: "Precisam ser assassinatos", indicando que a acusação deveria ser no plural.

Cerca de 20 manifestantes contra Duterte se reuniram mais cedo do lado de fora do TPI em Haia com faixas, incluindo uma que dizia: "Exigimos justiça e responsabilidade, Rodrigo Duterte é um criminoso de guerra!".

Um manifestante segurava uma grande máscara de papelão representando Duterte como um vampiro.

"Essa é uma ótima notícia para o povo filipino", disse o manifestante Menandro Abanes sobre a prisão de Duterte e sua transferência para o tribunal. "Estou aqui para mostrar minha gratidão ao TPI por fazer seu trabalho para acabar com a impunidade."

Outra manifestante, Mary-Grace Labasan, disse: "Na verdade, ele tem sorte, porque está vivenciando o devido processo legal em comparação com as vítimas que estavam sendo baleadas e mortas sem nenhum processo legal."

Um punhado de manifestantes pró-Duterte também se reuniu no prédio do tribunal.

"Eles entregaram nosso presidente a estrangeiros", disse a manifestante Janet Suliman. "Eles trouxeram vergonha para o nosso (país)."