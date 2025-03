Tarifas de Trump sobre metais provocam retaliação rápida do Canadá e da UE

Por David Lawder e Andrea Shalal e Philip Blenkinsop

WASHINGTON/BRUXELAS (Reuters) - O aumento das tarifas sobre todas as importações de aço e alumínio dos Estados Unidos, decidido pelo presidente dos EUA, Donald Trump, entrou em vigor nesta quarta-feira, intensificando uma campanha para reordenar o comércio global em favor dos Estados Unidos e atraindo uma rápida retaliação do Canadá e da Europa.

A ação de Trump para aumentar as proteções aos produtores norte-americanos de aço e alumínio restabelece as tarifas efetivas de 25% sobre todas as importações dos metais e estende as tarifas a centenas de produtos derivados, de porcas e parafusos a lâminas de escavadeiras e latas de refrigerante.

O secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, disse que nada poderá impedir as tarifas e que Trump também vai impor proteções comerciais ao cobre.

O Canadá, o maior fornecedor estrangeiro de aço e alumínio para os Estados Unidos, anunciou tarifas retaliatórias de 25% sobre produtos como aço, alumínio, computadores, equipamentos esportivos e outros produtos no valor total de 29,8 bilhões de dólares canadenses.

O foco excessivo de Trump nas tarifas, desde que assumiu o cargo em janeiro, abalou a confiança dos investidores, consumidores e empresas de uma forma que os economistas temem que possa causar uma recessão nos EUA e um atraso ainda maior na economia global.

A Comissão Europeia, o braço executivo da União Europeia encarregado de coordenar as questões comerciais, reagiu rapidamente, dizendo que vai impor tarifas contrárias sobre até 26 bilhões de euros em produtos norte-americanos -- geralmente com impacto mais simbólico do que econômico -- a partir do próximo mês.

No entanto, a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, disse aos repórteres que havia encarregado o comissário de Comércio, Maros Sefcovic, de retomar as conversas com as autoridades norte-americanas sobre o assunto.

"Acreditamos firmemente que, em um mundo repleto de incertezas geoeconômicas e políticas, não é de nosso interesse comum sobrecarregar nossas economias com tais tarifas", disse ela.

O Ministério das Relações Exteriores da China disse que Pequim tomará todas as medidas necessárias para proteger seus direitos e interesses, enquanto o secretário-chefe do Gabinete do Japão, Yoshimasa Hayashi, disse que a medida poderá ter um grande impacto sobre os laços econômicos entre os EUA e o Japão.

Aliados próximos dos EUA, o Reino Unido e a Austrália criticaram as tarifas gerais, e o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, disse que a medida é "contra o espírito da amizade duradoura de nossas duas nações" No entanto, ambos os países descartaram a imposição imediata de tarifas.

Os outros países mais afetados pelas tarifas são o Brasil, o México e a Coreia do Sul, que desfrutaram de algum nível de isenção ou cotas.

DE FIO DENTAL A DIAMANTES

Os 27 países da UE são menos afetados, por enquanto. O Instituto Kiel, da Alemanha, estimou que a produção da UE foi afetada em apenas 0,02%, porque "apenas uma pequena fração" dos produtos visados é exportada para os EUA.

As próprias contramedidas da UE incluem fio dental, diamantes, roupões de banho e bourbon -- produtos que, da mesma forma, representam uma pequena parte da gigantesca relação comercial entre a UE e os EUA.

O ministro da Europa da França, Benjamin Haddad, alertou, no entanto, que a UE poderá expandir sua resposta para incluir serviços digitais ou propriedade intelectual.

Inicialmente, Trump ameaçou o Canadá com a duplicação da tarifa para 50% sobre suas exportações de aço e alumínio para os EUA, mas recuou depois que a província canadense de Ontário suspendeu uma medida para impor uma sobretaxa de 25% sobre as exportações de eletricidade para alguns estados dos EUA.

Lutnick disse à Fox Business Network que planeja se reunir com o primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, para "baixar a temperatura", mas aguardará a posse de Mark Carney como primeiro-ministro canadense para negociar sobre o comércio em nível nacional.

Esse incidente abalou os mercados financeiros dos EUA, que já estavam nervosos com a ampla ofensiva tarifária de Trump. Com o aumento das tarifas nesta quarta-feira bem sinalizado com antecedência, os mercados asiáticos e europeus ficaram praticamente estáveis na quarta-feira e as ações dos EUA abriram em alta, depois que os dados mostraram arrefecimento da inflação.

O vai-e-vem das tarifas deixou as empresas apreensivas, afetando setores como o automotivo e o de energia.

"Quase todos na economia estão lutando para compreender as oscilações selvagens nas políticas de Washington e suas implicações para as decisões cotidianas", disse Stephen Dover, estrategista-chefe de mercado da Franklin Templeton.

A montadora de carros de luxo Porsche disse que estava avaliando como repassar o custo das tarifas aos consumidores.

Os produtores de aço dos EUA receberam bem a medida desta quarta-feira, observando que as tarifas de 2018 de Trump foram enfraquecidas por inúmeras isenções.

"Ao fechar as brechas na tarifa que foram exploradas durante anos, o presidente Trump irá novamente sobrecarregar uma indústria siderúrgica que está pronta para reconstruir a América", disse o presidente da Associação de Fabricantes de Aço, Philip Bell.

(Reportagem de David Lawder; Reportagem adicional de Philip Blenkinsop, em Bruxelas; Andrea Shalal, em Washington; Mark John, em Londres; David Ljunggren, em Ottawa; Jarrett Renshaw e Arathy Somasekhar, em Houston; Shubham Kalia e Gnaneshwar Rajan, em Bengaluru, e Renju Jose, em Sydney)