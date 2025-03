Tarifas de Trump sobre importações de aço e alumínio entram em vigor

O governo de Donald Trump aumentou oficialmente nesta quarta-feira, 12, as tarifas dos Estados Unidos sobre todas as importações de aço e alumínio para 25%. O objetivo da medida é ajudar a criar empregos nas fábricas dos EUA em um momento em que as ameaças tarifárias oscilantes estão abalando o mercado de ações e aumentando os temores de uma desaceleração econômica.

Trump removeu todas as isenções de suas tarifas de 2018 sobre os metais, além de aumentar as tarifas sobre o alumínio de 10%. Os movimentos, baseados em uma diretiva de fevereiro, são parte de um esforço mais amplo para interromper e transformar o comércio global.

O setor siderúrgico americano, apesar de ser o quarto maior do mundo, é deficitário na oferta de placas às unidades de laminação independentes do país. Por isso, elas têm de importar de muitos lugares do mundo, como Canadá, Brasil, México e Coreia do Sul. Apenas o Brasil, diretamente e via México, despachou 5,3 milhões de toneladas em 2024.

Os EUA têm tarifas separadas sobre o Canadá, México e China, com planos de também taxar importações da União Europeia, Brasil e Coreia do Sul cobrando taxas "recíprocas" a partir de 2 de abril.

Na terça-feira, 11, Trump ameaçou impor tarifas de 50% sobre o aço e o alumínio do Canadá, mas optou por manter a taxa de 25% depois que a província de Ontário suspendeu os planos de aplicar uma sobretaxa à eletricidade vendida para Michigan, Minnesota e Nova York.