Suspeito de sequestrar mulher em petshop no Morumbi é preso

O segundo suspeito de sequestrar uma mulher no estacionamento de um petshop no Morumbi, na zona sul de São Paulo, foi preso nesta terça-feira, 11. Ele teve a prisão temporária decretada pela Justiça e foi levado à sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a vítima foi convocada para reconhecimento, mas não compareceu. O outro suspeito foi baleado pela polícia no dia do crime e morreu.

O caso ocorreu na tarde de segunda-feira, dia 10. A vítima, de 45 anos, foi abordada por dois homens armados que saíram do carro estacionado ao lado do seu. Um deles estava encapuzado. Eles obrigaram ela a entrar no veículo deles e saíram, deixando o carro da mulher no estacionamento da loja, na avenida Giovanni Gronchi. Ela foi teve que fazer transferências bancárias e foi ameaçada pela dupla.

Os funcionários da loja viram a movimentação e avisaram a polícia. Por meio da placa do veículo dela, eles conseguiram localizar o endereço e contataram o marido da vítima. Ele passou a rastrear em tempo real o celular da mulher. Durante uma hora, o marido conversou com os policiais militares, compartilhando informações sobre o percurso do veículo.

Os policiais abordaram o automóvel e ordenaram que os ocupantes saíssem. Um deles desembarcou e teria feito menção de pegar a arma. Um policial atirou. Baleado, o suspeito foi conduzido ao Hospital do M’Boi Mirim, mas morreu. Ele tinha 28 anos e usava uma arma de brinquedo. O segundo suspeito conseguiu fugir correndo. Ele foi localizado e preso nesta terça-feira.

A vítima sofreu escoriações e ficou em estado de choque, mas foi medicada e passa bem. O caso foi registrado no 47.º Distrito Policial (Capão Redondo) como roubo, morte decorrente de intervenção policial e legítima defesa.