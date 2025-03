Surfista morre em ataque de tubarão na Austrália: Muito sangue, diz polícia

Um surfista morreu após ser atacado por um tubarão na costa de Wharton Beach, na Austrália, na tarde de segunda-feira. A cena foi presenciada pela namorada dele, seu cão e outros banhistas.

O que aconteceu

Steven Payne, 37, surfava em uma área remota a cerca de 772 km de Perth, quando foi atacado por um tubarão. Testemunhas relataram que o ataque durou minutos e deixou o homem em "estado de angústia" antes de ele ser puxado para debaixo d'água.

A namorada do surfista, que não teve o nome divulgado, estava na praia com o cachorro do casal, e viu tudo acontecer. O casal estava na quinta semana de uma viagem que tinha previsão de durar seis meses pela Austrália.

Equipes de resgate foram acionadas após o ataque, mas só encontraram a prancha de Payne flutuando na água, com marcas de mordidas. Um drone capturou imagens da área logo após o incidente, mostrando "muito sangue e o tubarão", segundo Chris Taylor, sargento da polícia local, disse em entrevista ao jornal britânico The Guardian.

Joscelin Boissieux, uma das testemunhas, disse à 9News que ouviu gritos e viu todos saindo da água. Autoridades afirmam que a busca agora é por recuperação, e não por resgate.

Havia apenas uma prancha flutuando a cerca de 30 metros da praia. A água ao redor estava escura, com uma barbatana de tubarão circulando

Joscelin Boissieux

Outro banhista descreveu a cena como "de descrença". "Muitas pessoas na praia apenas olhavam, paralisadas", disse Tony Carmichael.

Histórico de ataques na região

Wharton Beach, localizada na região de Goldfields-Esperance, já registrou três ataques fatais de tubarão desde 2017. O presidente do conselho municipal de Esperance, Ron Chambers, pediu que os banhistas permaneçam vigilantes.

A Wharton Beach permanece fechada enquanto as investigações continuam. Até o momento, não há relatos de novos avistamentos de tubarões na área.

*Com informações de 9news e The Guardian