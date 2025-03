S&P 500 e Nasdaq sobem com dados de inflação; tarifas alimentam temores de desaceleração

Por Johann M Cherian e Pranav Kashyap

(Reuters) - O S&P 500 e o Nasdaq subiam nesta quarta-feira após dados que mostraram desaceleração da inflação nos Estados Unidos, embora persistam as preocupações com as consequências econômicas das políticas comerciais do presidente Donald Trump.

Um relatório do Departamento do Trabalho mostrou que os preços ao consumidor aumentaram menos do que o esperado em fevereiro, mas é provável que a melhora seja temporária, dado o cenário de tarifas de importação agressivas.

"É uma boa notícia para a inflação, mas, obviamente, com a imposição de tarifas, ainda não sabemos qual é a direção real da inflação neste momento", disse Peter Cardillo, economista-chefe de mercado da Spartan Capital Securities.

Operadores mantiveram suas apostas de que o Federal Reserve farpa um corte de 25 pontos-base na taxa de juros em junho, de acordo com dados compilados pela LSEG. A expectativa é de que o banco central mantenha os juros em sua reunião da próxima semana.

Bancos, que são sensíveis aos juros, como Well Fargo e Goldman Sachs, ganhavam 1,9% e 1,1%, respectivamente, com ações de crescimento também subindo. A Tesla tinha alta de 6,6% e a Nvidia subia 5,8%, elevando o índice mais amplo de chips em 2,7%.

As tarifas protecionistas de 25% impostas por Trump sobre todas as importações de aço e alumínio entraram em vigor nesta quarta-feira e provavelmente incluirão o cobre. As restrições comerciais do presidente dos EUA provocaram uma rápida retaliação do Canadá e da Comissão Europeia.

As empresas que integram aço e alumínio em suas cadeias de suprimentos, como a Ford e a General Motors, caíam 1,7% cada, enquanto a Honeywell perdia 1,4% e a Deere tinha queda de 1,5%.

O Dow Jones caía 0,49%, a 41.228,59 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,21%, a 5.583,87 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,84%, a 17.581,82 pontos.

