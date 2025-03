S&P 500 e Nasdaq sobem com dados de inflação acalmando nervosismo sobre tarifas

Por Stephen Culp

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos Estados Unidos avançaram nesta quarta-feira, conforme dados de inflação mais fracos do que o esperado ajudaram a estancar uma forte liquidação, enquanto a escalada da caótica guerra tarifária do presidente Donald Trump limitou ganhos.

Os índices S&P 500 e Nasdaq fecharam no território positivo, com o Nasdaq desfrutando de um forte impulso das ações de tecnologia e de impulsos adjacentes ao setor.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 ganhou 0,47%, para 5.598,28 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq subiu 1,21%, para 17.646,89 pontos. O Dow Jones caiu 0,21%, para 41.345,21 pontos.