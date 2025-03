Senadores democratas discutem posição sobre projeto de financiamento do governo dos EUA

Por Richard Cowan

WASHINGTON (Reuters) - Senadores democratas estavam discutindo nesta quarta-feira como responder a um projeto de financiamento provisório do governo dos Estados Unidos aprovado pela Câmara dos Deputados na terça, tendo que escolher entre votar a favor da legislação que muitos deles se opõem ou permitir uma paralisação do governo.

Os senadores republicanos, do partido do presidente Donald Trump, detêm uma maioria de 53 a 47 no Senado, mas precisarão do apoio de pelo menos alguns democratas para atingir o limite de 60 votos necessários para aprovar a maioria das leis na Casa.

O Senado pode votar o projeto já nesta quarta-feira, dependendo dos planos dos democratas, disse uma fonte familiarizada com as discussões entre republicanos.

"Há muita discussão", disse o senador Angus King, um independente alinhado ao democratas.

Ele resumiu a escolha como votar a favor de um projeto de lei "muito ruim" ou fornecer um voto que desencadearia uma paralisação parcial do governo a partir de sábado, em um momento em que Trump e Elon Musk já estão se movendo rapidamente para reduzir o tamanho do Executivo.

"Se você estiver lidando com pessoas que preferem uma paralisação, há menos chances de conseguir algo", disse King. "Eles poderiam dizer que vamos deixar o governo paralisado por meses."

Disputas recentes no Congresso, incluindo repetidas ameaças de paralisações e um impasse sobre o teto da dívida do país, contribuiu para que agências de recomendação rebaixassem a nota de crédito do governo federal dos EUA, que já foi impecável.

Os democratas há muito tempo repreendem os republicanos por ameaçarem ou votarem a favor de paralisações do governo, enquanto os republicanos chamaram a atenção dos democratas desta vez por considerarem votos que poderiam arriscar uma paralisação.

"Embora os senadores republicanos estejam trabalhando arduamente para evitar uma paralisação do governo, caberá aos democratas decidir se apagam ou não as luzes do governo federal", disse o líder da maioria no Senado, o republicano John Thune, no X.

Horas antes de a Câmara aprovar o projeto na terça-feira, os senadores democratas se reuniram a portas fechadas em uma discussão prolongada sobre o caminho a seguir, cientes de que os republicanos estão prontos para culpá-los por uma paralisação se bloquearem o projeto de lei aprovado pela Câmara.

Sem a ação do Congresso, os fundos federais existentes vão expirar à meia-noite de sexta-feira para as agências que compõem o governo.

Alguns democratas disseram que não têm certeza do caminho a seguir.

"A última coisa que quero fazer é dar a Elon Musk mais poder do que ele já tem" ao votar a favor desse projeto de financiamento, disse o senador Richard Blumenthal a repórteres após a votação na Câmara. "Ele é um autocrata não eleito."

Mas Blumenthal disse que há outras considerações a serem ponderadas antes de decidir como ele votará no projeto de lei de gastos.

Ainda assim, outros senadores democratas deixaram claro na semana passada que não são favoráveis a paralisações do governo em nenhuma circunstância.