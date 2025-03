Sabalenka atropela Kartal e Keys sobrevive nas oitavas de Indian Wells

A bielorrussa Aryna Sabalenka, número um do mundo, avançou sem dificuldades para as quartas de final do WTA 1000 de Indian Wells nesta quarta-feira (12), enquanto Madison Keys sofreu para se manter como a única norte-americana na disputa.

Sabalenka não teve piedade da britânica Sonay Kartal, 83ª colocada do ranking da WTA, até conquistar a vitória com um confortável placar de 6-1 e 6-2.

A vencedora de três títulos de Grand Slam precisou de apenas 72 minutos para se classificar em Indian Wells, um dos poucos grandes torneios de quadra dura que ainda não conquistou.

Kartal, que entrou na chave principal devido à lesão de Sloane Stephens, deu um pequeno susto ao quebrar o saque da primeira cabeça de chave no game de abertura. Mas Sabalenka se recuperou rapidamente após essa pequena pressão.

"Eu não seria eu se não me irritasse um pouco. Mas depois joguei um ótimo tênis e estou muito feliz com a vitória", reconheceu Sabalenka, que desta vez teve que competir na segunda quadra de Indian Wells.

"Quando vi a programação, desejei que as pessoas viessem a esta quadra e criassem um bom ambiente", agradeceu aos presentes.

Sua adversária nas quartas de final de quinta vem do duelo noturno entre a italiana Jasmine Paolini e a russa Liudmila Samsonova.

Por sua vez, a anfitriã Madison Keys passou por momentos muito difíceis para derrotar a croata Donna Vekic por 4-6, 7-6 (9/7) e 6-3.

Campeã do último Aberto da Austrália, Keys chegou a ficar a dois pontos da derrota quando se viu perdendo por 5 a 3 no tiebreak do segundo set.

A americana reagiu no último momento e acabou defendendo a espetacular sequência de vitórias de 15 jogos seguidos.

Keys é a única americana sobrevivente no sorteio feminino após a derrota de Coco Gauff ao meio-dia.

Número cinco do mundo, a jogadora de Illinois sonha em ser a primeira campeã local no deserto californiano desde Serena Williams, em 2001.

