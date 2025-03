Rubio diz que EUA terão contato com Rússia sobre Ucrânia nesta 4ª-feira

SHANNON, Irlanda (Reuters) - O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, disse que os Estados Unidos entrarão em contato com a Rússia nesta quarta-feira sobre acordo alcançado com a Ucrânia de cessar-fogo de 30 dias e medidas para acabar com a guerra lá.

"Todos nós aguardamos ansiosamente a resposta russa e os instamos fortemente a considerar o fim de todas as hostilidades", disse Rubio durante uma parada na Irlanda após as negociações entre EUA e Ucrânia na Arábia Saudita.

"Se eles disserem não, então obviamente teremos que examinar tudo e meio que descobrir onde estamos no mundo e quais são suas verdadeiras intenções. Acho que se eles disserem não, isso nos dirá muito sobre quais são seus objetivos e qual é sua mentalidade."

