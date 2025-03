Roche mira tratamento contra obesidade e fecha acordo de US$5,3 bi com Zealand

Por Maggie Fick e Ludwig Burger

ZURIQUE (Reuters) - A multinacional suíça Roche adquiriu direitos em uma terapia contra a obesidade da dinamarquesa Zealand Pharma, em um acordo de colaboração avaliado em até US$5,3 bilhões.

A companhia busca aumentar suas perspectivas no crescente mercado de perda de peso.

O acordo, que abrange o composto petrelintida da Zealand, sinaliza esforços renovados da Roche para alcançar os líderes do mercado de obesidade, a Novo Nordisk e a Eli Lilly.

Pelo acordo, a Zealand receberá US$1,65 bilhão adiantado, com a possibilidade de mais pagamentos no atingimento de marcos, elevando o valor total para US$5,3 bilhões dependendo principalmente de testes em estágio avançado e desenvolvimento de vendas, disse a Roche.

As ações da Zealand chegaram a subir 45% após o anúncio. As ações da Roche ganharam 5,5%.

A Zealand está testando a petrelintida em indivíduos com sobrepeso ou obesos sem diabetes tipo 2, em um estudo de estágio intermediário.

A petrelintida pertence a uma classe de medicamentos conhecidos como análogos de amilina de ação prolongada. Eles imitam um hormônio chamado amilina, que é cosecretado com insulina.

A primeira onda de medicamentos para obesidade foi baseada principalmente no hormônio intestinal GLP-1, mas a Novo Nordisk está apostando em um modo de ação duplo que inclui amilina para sua próxima geração de medicamentos, com compostos experimentais chamados amicretina e CagriSema.

No entanto, leituras decepcionantes de ensaios clínicos da CagriSema atingiram duramente as ações da Novo Nordisk nos últimos três meses. As ações da Zealand também sofreram com o ceticismo sobre a abordagem da amilina. Elas caíram cerca de 30% este ano antes do acordo de quarta-feira.

Acredita-se que a amilina preserva melhor a massa magra do que os medicamentos à base de GLP-1. A farmacêutica AstraZeneca tem um medicamento contra obesidade à base de amilina em testes iniciais.

(Reportagem de Maggie Fick e Ludwig Burger; reportagem adicional de Louise Breusch Rasmussen; texto de Miranda Murray e Dave Graham)