Bob's aposta na expansão com lojas em postos, terminais e estradas

Cada vez mais o Bob's quer ter unidades em postos de combustíveis, supermercados, estradas, aeroportos e rodoviárias. É o que diz o presidente da BFFC (Brazil Foodservice e Franchising Corp.), Ricardo Bomeny. Ele foi convidado do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.



Para cumprir essa meta, o Bob's mudou sua estrutura de expansão. Bomeny diz que a empresa fez uma alteração importante no final de 2023, destacando especialistas em diversos segmentos para impulsionar o número de unidades abertas em shoppings, aeroportos, estações de trem e metrô, postos de combustíveis, estradas, etc.

Loja do Bob’s em posto de combustível em Ribeirão Preto (SP) Imagem: Divulgação

O Bob's é a primeira rede de fast food e de franquias de alimentação do Brasil. Foi criado em 1952, em Copacabana, no Rio. Faz parte da BFFC, uma holding que controla as marcas Bob's e Yoggi, além das franquias Pizza Hut e KFC no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Atualmente, o Bob's tem mais de mil pontos de venda no país. Em 2024, o faturamento foi de R$ 1,5 bilhão.