Testamos creme para pele seca Neutrogena: textura leve e hidrata sem pesar

Quem tem pele seca ou extrasseca sabe como é difícil encontrar cremes que hidratam bem, mas sem deixar uma sensação pegajosa ou difícil de espalhar. O diferencial do Hidrata & Repara D-Panthenol, da Neutrogena, é que ele promete restaurar a pele sem deixar 'pesada'.

Para descobrir se ele cumpre o que promete, eu testei o produto por duas semanas consecutivas, de manhã e à noite, e conto tudo o que achei abaixo.

O que eu gostei?

Textura. O Hidrata & Repara é ultra leve e deixa a pele com um toque acetinado, sem aquela sensação pegajosa. E o melhor: seca rapidamente, então você pode se vestir sem esperar muito.

Preço acessível. Produtos para peles secas e ressecadas costumam ter preços mais altos, mas esse hidratante oferece uma ótima relação custo-benefício, com versões de 200 ml e 400 ml.

D-Panthenol. O ativo rico em Vitamina B5 presente na fórmula promete restaurar a barreira protetora da pele desde a primeira aplicação.

Pontos de atenção

Aroma divide opiniões. Uns amam o cheiro do produto e o consideram sutil, outros reclamam que não é dos melhores. Para mim, o Hidrata & Repara D-Panthenol tem odor de sabonete e remete a banho, mas concordo que a fragrância poderia ser mais gostosinha.

Consistência. Também vi que algumas pessoas consideraram o produto meio "aguado", provavelmente em comparação a outras opções voltadas para peles secas. A textura ultra leve pode mesmo causar essa impressão, mas é um hidratante que realmente protege a pele e minimiza o ressecamento.

O que mudou para mim?

Maciez. A pele fica visivelmente mais sedosa, e áreas com ressecamento, como calcanhares e cotovelos, mostram uma melhora notável em aparência e textura.

Hidratação prolongada. A Neutrogena avisa que o produto garante até 48 horas de hidratação. Eu usei por 12 horas seguidas e senti que a pele se manteve hidratada por todo esse tempo.

Quem deve gostar

Este hidratante é ideal para quem não gosta de produtos densos, mas busca um cuidado eficaz para a pele seca. Ele é levinho, seca rápido, é prático para os cuidados do dia a dia e, usado com frequência, surte bons resultados, como maciez e nutrição.

