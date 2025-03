Receita anuncia hoje quais serão as regras do Imposto de Renda 2025

A Receita Federal divulga hoje, a partir das 15h, quais serão as regras para a declaração do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física) de 2025, ano-base 2024. No anúncio deve constar o início da entrega das declarações e qual será a tabela oficial.

O que aconteceu

Anúncio será feito em Brasília a partir das 15h, na sede do Ministério da Fazenda. O ministro Fernando Haddad não vai participar da coletiva, que será composta apenas por auditores da Receita.

Todos os anos a Receita Federal publica uma Instrução Normativa, na qual informa o prazo oficial, as regras e a tabela de isenção atualizadas da Declaração do Imposto de Renda. A data da publicação do documento ainda não foi informada, mas geralmente ocorre próximo ao início do prazo de envio. Estimativa é que o prazo comece a valer a partir da próxima segunda-feira (17) e siga até 31 de maio.

Parte do "atraso" na publicação das regras se deve à não votação do Orçamento de 2025. Discussões sobre o IRPF acabaram "em segundo plano" por causa dos constantes adiamentos na votação da LOA (Lei Orçamentária Anual). Governo deve enviar, após a votação, prevista para 19 de março, projeto que altera a isenção do IRPF para quem ganha até R$ 5 mil. Mesmo se tivesse sido aprovada agora, nova regra só passaria a valer a partir de 2026.

Por enquanto, vale observar a sua renda e se basear no ano passado. Enquanto a tabela oficial deste ano não é divulgada, a referência é a de 2024, que isenta quem tem rendimentos mensais de até R$ 2.824,00.

Com a proximidade do início do prazo, os contribuintes devem se planejar para evitar problemas. Já solicitar os informes de rendimentos de bancos e do trabalho podem facilitar o processo. Lembrando que também existe a declaração pré-preenchida, opção que faz o cruzamento de informações com os demais bancos de dados do governo e disponibiliza uma declaração praticamente pronta, podendo ser modificada, se o contribuinte quiser.