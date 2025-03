Real Madrid elimina Atlético nos pênaltis e avança às quartas da Champions

O Real Madrid garantiu sua vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões nesta quarta-feira (12) ao eliminar nos pênaltis o Atlético de Madrid (4-2), depois de perder por 1 a 0 no tempo regulamentar e na prorrogação.

O Atlético, derrotado no jogo de ida por 2 a 1 no Santiago Bernabéu, marcou aos 28 segundos de jogo no estádio Metropolitano com um chute à queima-roupa do inglês Conor Gallagher que o goleiro Thibaut Courtois não conseguiu alcançar.

O Real Madrid poderia ter marcado o gol da classificação quando o juiz assinalou pênalti sobre Kylian Mbappé no segundo tempo, mas Vinícius Júnior mandou a cobrança para fora (68').

Na disputa decisiva, o árbitro anulou a penalidade convertida pelo argentino Julián Álvarez, que escorregou na batida e tocou duas vezes na bola, enquanto Marcos Llorente mandou a quarta cobrança do Atlético no travessão.

