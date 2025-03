Radiografia de tórax confirma melhora do papa Francisco, diz Vaticano

Uma radiografia de tórax feito no papa Francisco ontem confirmou as melhoras registradas nos últimos dias, informou o Vaticano em boletim divulgado hoje à tarde.

O que aconteceu

O papa segue recebendo ajuda para respirar durante a noite. Os médicos alternam entre a oxigenoterapia e a ventilação mecânica não invasiva, técnicas para facilitar a respiração. "Hoje de manhã (...) o papa recebeu a Eucaristia e se dedicou à oração", diz um trecho do boletim.

A condição clínica do pontífice permanece estável "na complexidade do quadro geral", ressaltou o Vaticano. O papa Francisco foi internado no Hospital Gemelli, em Roma, com bronquite, mas depois foi informado que ele sofria de pneumonia em ambos os pulmões.

Francisco fez exercícios de fisioterapia motora pela manhã. À tarde, foi submetido a atividades de fisioterapia respiratória.

Internação mais longa

O papa Francisco está internado desde 14 de fevereiro. Esta hospitalização é a quarta e mais longa desde sua eleição em 2013.

Em 2021, ele ficou hospitalizado por 10 dias para uma cirurgia de cólon. Em março de 2023, ele passou três dias com bronquite, e outros dez dias em junho, quando passou por uma cirurgia de hérnia abdominal.

Francisco também está acima do peso e sofre de dores nos joelhos, o que o obriga a usar uma cadeira de rodas desde 2022. Ele começou a usar um aparelho auditivo recentemente e revelou que fez uma cirurgia de catarata em 2019.

Aos 21 anos, Francisco quase morreu de pleurisia e teve que remover o lobo superior do pulmão direito.

*com informações da AFP