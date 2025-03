Principais bolsas da Europa sobem com esperança de cessar-fogo na Ucrânia

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 12/03/2025 - As principais bolsas europeias operam em alta na manhã desta quarta-feira, impulsionadas por um possível acordo de cessar-fogo na Ucrânia e apesar da disputa comercial entre Estados Unidos e União Europeia, que hoje anunciou retaliação a tarifas de Washington.

Por volta das 7h05 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,91%, a 541,75 pontos.

O apetite por risco na Europa veio após o governo ucraniano aceitar ontem uma proposta de cessar-fogo de 30 dias feita pelos EUA, que agora será submetida à aprovação da Rússia.

A possibilidade de paz na Ucrânia deixou rusgas comerciais em segundo plano. Mais cedo, a UE anunciou que irá tarifar até 26 bilhões de euros em produtos dos EUA, em resposta à decisão do governo Trump de seguir adiante com a tarifação de importações de aço e alumínio a partir de hoje. Em discurso, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, alertou que a fragmentação comercial provavelmente causará ajustes de preços "maiores e mais perturbadores".

No topo do Stoxx 600, a farmacêutica dinamarquesa Zealand Pharma saltava mais de 24% em Copenhague após anunciar um acordo com a concorrente suíça Roche (+4,6%, em Zurique) para o desenvolvimento conjunto de um remédio contra obesidade.

No meio da manhã, investidores na Europa vão acompanhar novos dados da inflação ao consumidor (CPI) dos EUA, que podem influenciar as apostas para a trajetória dos juros básicos americanos.

Às 7h20 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,45%, a de Paris avançava 1,04%, a de Frankfurt ganhava 1,41% e a de Milão tinha alta de 1,07%. Na contramão, as de Madri e Lisboa caíam 0,39% e 0,05%, respectivamente.

*Com informações da Dow Jones Newswires