PM mata membro da elite do PCC que atuou em mega-assalto de Araçatuba (SP)

Do UOL, em São Paulo

A PM matou na noite de ontem André Ferreira Borges, 45, o Pane. Ele era um dos membros da tropa de elite do PCC, a "restrita tática", unidade com criminosos de alta periculosidade recrutados para resgatar Marcola, líder da facção criminosa paulista, da cadeia.

O que aconteceu

O criminoso atirou contra os PMs, segundo a corporação. Em seguida, os agentes do Batalhão de Choque reagiram e mataram Pane em uma ação ocorrida na Rodovia Dom Pedro, em Campinas, interior paulista.

Agentes apreenderam no carro do criminoso munição de .50, com capacidade para abater um helicóptero. Os PMs também encontraram uma submetralhadora, carregadores de fuzil e uma luneta usada em armas de grosso calibre para mirar em alvos à distância.

Agentes apreenderam no carro do criminoso munição de .50, com capacidade para abater um helicóptero Imagem: Reprodução

Criminoso estava com mais de R$ 500 mil em dinheiro vivo. A maior parte das cédulas era em dólares. Segundo investigações, o criminoso morava com a família nos EUA e investia em criptomoedas.

Pane era investigado pela participação no mega-assalto de Araçatuba (SP), em 2021. Ele também era apontado como envolvido em outras ações de domínio cidades ou novo cangaço, quando quadrilhas de ao menos 30 criminosos com armas de grosso calibre usam veículos blindados para atacar as forças de segurança em roubos milionários contra instituições financeiras.

André Ferreira Borges atuou no ataque a Araçatuba (SP) em 2021 Imagem: Reprodução

Outro membro do PCC que tramou o resgate de Marcola foi morto em fevereiro deste ano. Carlos Alves Bezerra, conhecido como Carlão, também era apontado como uma das lideranças do PCC do núcleo "restrita tática". Ele foi morto em uma operação da Rota e segundo a polícia, entrou em confronto com os agentes.