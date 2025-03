PM da reserva troca tiros com criminosos em tentativa de assalto a farmácia no Brooklin

A Polícia Civil de São Paulo investiga uma tentativa de roubo a uma farmácia noite da terça-feira, 11, na região do Brooklin, zona sul da cidade de São Paulo. Um policial militar da reserva, de 58 anos, que estava no local, trocou tiros com os criminosos, que conseguiram fugir. Ninguém ficou ferido.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, os policiais militares foram acionados para atender a ocorrência na Avenida Padre Antônio José dos Santos.

O agente da reserva relatou que entrava no estabelecimento quando presenciou o assalto e reagiu.

"Houve troca de tiros, mas os criminosos conseguiram fugir abandonando um revólver e um telefone celular, que foram apreendidos", disse a SSP.

A perícia foi acionada e o caso registrado como resistência, localização/apreensão de objeto, legítima defesa, tentativa de roubo e tentativa de homicídio pelo 27° Distrito Policial (Campo Belo).

Ainda de acordo com as investigações, as diligências seguem em andamento para a identificação e prisão dos envolvidos, assim como o esclarecimento dos fatos.