Pequenas empresas de construção civil: como montar e administrar?

A construção civil segue aquecida no país. Projeção da Cbic (Câmara Brasileira da Industria da Construção) prevê um crescimento de 2,3% no setor em 2025. No país, 90% dos empreendimentos do setor são gerenciados por micro e pequenas empresas, segundo o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas).

No ano passado, três em cada dez microempresas registradas no Brasil eram da construção civil, ainda conforme o Sebrae. Das 874 mil novas microempresas abertas em 2024, 283,7 mil empresas eram ligadas ao setor.

Mas para quem quer empreender, será que vale a pena abrir uma pequena empresa de construção civil? Especialistas e empresários do ramo dão dicas de como administrar um negócio na área, mas salientam que é preciso se diferenciar entre os concorrentes.

Primeiros passos para abrir uma empresa

Empreendedor precisa registrar empresa. Além de realizar o CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica), o empresário deve obter o alvará de licenciamento da prefeitura. Também é necessário registrar a empresa no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).

Empresa deve ter responsável técnico. O profissional precisa ser um engenheiro ou engenheiro vinculado à empresa, observa o empresário Robson Santos. Além disso, é necessário ter um contador para orientar os negócios.

Pequenos empresários podem buscar auxílio no Sebrae. Os programas do Sebrae, Brasil Mais Produtivo e Sebraetec, auxiliam empresários que querem iniciar um negócio no setor. O gestor nacional de casa e construção do Sebrae, Carlinhos Santos, explica que o Brasil Mais Produtivo tem como objetivo elevar a produtividade, reduzir custos e promover a transformação digital das PMEs (pequenas e médias empresas) por meio de consultorias. Já a Sebraetec foca em inovação, aplicando uma gestão sustentável na empresa com novas tecnologias.

Como administrar a empresa e se diferenciar dos concorrentes

Busque novas tecnologias, mantenha bom relacionamento e invista em marketing. "Dessa forma consegue atrair novos clientes e investidores para sua empresa", entende Robson Santos.

Ofereça salário competitivo. A falta de mão de obra qualificada é um dos principais desafios do setor da construção civil. Mais de 82% das empresas do ramo manifestaram dificuldade em contratar ou reter colaboradores, segundo o Ibre (Instituto Brasileiro de Economia), da FGV (Fundação Getulio Vargas). "Não tem jeito. Se falta mão de obra qualificada no mercado, pagar um salário mais alto é o diferencial para atrair esses trabalhadores", observa Nogueira.

Forneça outros serviços para não perder clientes. No ramo da construção civil, muitos clientes preferem contratar um pedreiro ao invés de uma uma construtora por conta dos custos - mesmo que isso implique na falta de garantias. Nesses casos, o empresário e dono da Enge Síndico, Edmar Nogueira, sugere que as construtoras ofereçam o serviço de fiscalização da obra. "O cliente pode contratar apenas um pedreiro e minha empresa fiscaliza três vezes na semana", explica Nogueira.

Minha Casa Minha Vida pode ser porta de entrada de pequenos negócios. "O Minha Casa Minha Vida foi fundamental para o crescimento da empresa, atuo há 15 anos na construção de casas populares dentro do programa", explica Robson Santos, dono da Locus Construtora.

Bom momento para empreender na construção civil. O advogado empresarial Vinicius Melo Santos entende que o aquecimento do mercado imobiliário e os investimentos promovidos em função do ano de eleições municipais são os principais impulsionadores de crescimento.

A produção de insumos que foi observada entre dezembro de 2023 a dezembro de 2024, cresceu cerca de 5,3%; as vendas do comércio varejista, no mesmo período acima, cresceram 5%, em boa parte impulsionadas pelo crescimento de pequenas obras e reformas; o PIB da Construção Civil cresceu 4,1% nos três primeiros trimestres de 2024; e o nível de atividade setor é 21,2% superior ao período pré-pandemia. Vinicius Melo Santos, advogado empresarial

Taxa de juros - que hoje está em 13,25% ao ano - interfere no sucesso do negócio. A política de juros está ligada diretamente com os custos sobre logística, materiais de construção e mão de obra qualificada, observa o professor do curso de engenharia civil da Universidade Brasil, Lucas Tarlau Balieiro. "O aumento da taxa de juros afeta o mercado imobiliário, pois o custo de produção das obras eleva, ampliando os preços dos imóveis, dificultando a comercialização", diz Balieiro.