Para famílias de vítimas da guerra contra drogas nas Filipinas, prisão de Duterte é esperança de justiça

Por Karen Lema

MANILA (Reuters) - No momento em que Jerica Ann Pico, viúva de um homem que foi morto durante a guerra contra as drogas nas Filipinas, ouviu a notícia da prisão do ex-presidente Rodrigo Duterte, ela afirmou que sentiu como se um novo sopro de vida tivesse voltado.

Ela disse que nunca pensou que viveria para ver o dia em que a justiça não parecesse mais fora de alcance para seu marido, um dos milhares de mortos durante a brutal campanha antidrogas de Duterte.

"Fiquei surpresa e me senti como se tivesse sido trazida de volta à vida, porque aquilo pelo que temos lutado está finalmente se concretizando -- estamos finalmente obtendo justiça para nossos entes queridos que foram tirados de nós", disse Pico depois de participar de uma missa na região de Cidade Quezon, em Manila, com famílias de outras vítimas.

Na igreja, lembretes da guerra contra as drogas se alinhavam nos degraus do altar -- fotos daqueles que perderam suas vidas durante a campanha de seis anos de Duterte. Muitas de suas famílias, como Pico, agora esperam ver o ex-presidente atrás das grades.

Em uma reviravolta dramática, Duterte foi preso em Manila na terça-feira, a pedido do Tribunal Penal Internacional, e voou para Haia horas depois, marcando o maior passo até agora na investigação do tribunal de última instância sobre sua sangrenta "guerra contra as drogas".

Duterte, de 79 anos, pode se tornar o primeiro ex-chefe de Estado asiático a ser julgado pelo TPI.

"Para as famílias das vítimas de execuções extrajudiciais, esse é o nosso único desejo -- que os culpados sejam responsabilizados", disse Pico, 30 anos, mãe de um filho.

Embora Duterte tenha retirado as Filipinas do tratado de fundação do TPI em 2019 para bloquear sua investigação sobre a guerra contra as drogas, o tribunal diz que tem jurisdição para investigar supostos crimes que ocorreram enquanto um país era membro.

Vítimas e grupos de direitos humanos disseram que Duterte não deve ser o único a ser responsabilizado. Eles também exigem justiça contra outros envolvidos, inclusive seu ex-chefe de polícia, o atual senador Ronald dela Rosa, que supervisionou a repressão sangrenta e está sob investigação do TPI.

"Eles deveriam estar com Duterte e não apenas Duterte ser o único responsabilizado", disse Emily Soriano, cujo filho foi morto na campanha antidrogas, em uma coletiva de imprensa com a presença de famílias de outras vítimas.

O gabinete de Dela Rosa não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Mas ele e Duterte fizeram uma petição à Suprema Corte na terça-feira para obrigar o governo a parar de cooperar com o TPI.

Durante os seis anos de Presidência de Duterte, 6.200 suspeitos foram mortos durante operações antidrogas, segundo a polícia.

Mas ativistas dizem que o número real de mortos foi muito maior, com milhares de usuários de drogas urbanos e pobres, muitos colocados em "listas de observação" oficiais, mortos em circunstâncias misteriosas.

Pico contou que seu marido, Mark Anthony Ruivivar, foi adicionado a essa lista em 2018. No ano seguinte, disse ela, ele estava morto, baleado e morto pela polícia do lado de fora de sua casa na Cidade de Quezon.

Na época, a polícia disse que ele havia atirado primeiro nos policiais.

"Pelo menos Duterte só será preso. Sua família ainda poderá vê-lo e visitá-lo", disse Pico, segurando as lágrimas. "Ao contrário de nós, que perdemos nossos entes queridos, nunca mais os veremos."