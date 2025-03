Operação prende 12 suspeitos de ataques a operadoras de internet no CE

Doze pessoas foram presas na manhã de hoje por envolvimento em ataques a empresas de internet no Ceará.

O que aconteceu

Desde as primeiras horas do dia, 12 mandados de prisão foram cumpridos pela Polícia Civil. Além disso, foram 37 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a suspeitos em municípios cearenses, informou a SSP (Secretaria de Segurança Pública).

Os alvos são membros da facção CV (Comando Vermelho). Segundo a investigação, eles estariam exigindo uma ''taxa'' de empresas provedoras de internet para autorizar a oferta do serviço.

Estabelecimentos que se recusaram a pagar sofreram represálias dos criminosos. Nos últimos dias, uma série de ataques contra os locais foi registrada, gerando ''apagões'' do serviço em regiões controladas pelo CV.

Em menos de 20 dias, foram pelo menos 10 casos no estado. O primeiro deles, dia 22 de fevereiro, dois carros da operadora Brisanet foram incendiados no bairro Jacarecanga, periferia de Fortaleza. A partir daí, os casos passaram a ocorrer com frequência, e até trabalhadores foram vítimas, sendo obrigados a darem as fardas para serem queimadas.

A facção tenta consolidar um modelo similar ao adotado pelo crime em territórios ocupados do Rio de Janeiro. Para estabelecer à força essa regra, o grupo tem praticado ações criminosas contra provedores que atuam nessas regiões, como corte de fios, destruição de caixas de transmissão e até ataque a tiros a lojas e carros dessas empresas.