ONU anuncia programa para aumentar 'eficiência' diante da pressão financeira

A ONU lançou, nesta quarta-feira (12), um processo de revisão interna para tornar o sistema da organização "mais eficiente", uma vez que enfrenta problemas orçamentários crônicos, exacerbados pelas políticas do presidente dos EUA, Donald Trump.

"Os recursos estão reduzindo em todos os níveis, e isso vem acontecendo há um tempo", disse o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, durante o lançamento do programa, que coincide com o aniversário de 80 anos da instituição.

"Nos últimos sete anos, pelo menos, a ONU enfrenta uma crise de liquidez porque nem todos os Estados-membros pagam a totalidade da sua contribuição, e muitos não pagam a tempo", acrescentou.

Os Estados Unidos, por exemplo, o maior contribuinte com uma cota de 22% no orçamento regular, acumulou até janeiro um atraso de 1,5 bilhão de dólares (8,7 bilhões de reais na cotação atual), segundo um porta-voz da ONU.

Uma quantia significativa em comparação com o orçamento regular da ONU para 2025, de 3,72 bilhões de dólares (21,6 bilhões de reais na cotação atual).

No ano passado, a China, o segundo maior contribuinte (20%), pagou sua dívida no final de dezembro.

Soma-se a isso o anúncio de que quase toda a ajuda humanitária dos EUA no exterior, que costumava financiar muitos programas da ONU, será cortada. E há a preocupação de que Trump reduza a contribuição dos EUA, como em seu primeiro mandato.

No entanto, a revisão lançada pela ONU (chamada "ONU 80") não é uma resposta à pressão americana, ao menos não diretamente, disse um alto funcionário da organização. Uma auditoria como esta é necessária em qualquer circunstância, assegurou ele.

"As circunstâncias atuais acrescentam um grau de urgência ao processo", disse o funcionário, que rejeitou comparações com os cortes extremos de gastos e de pessoal promovidos no governo dos EUA pelo bilionário Elon Musk, um assessor do presidente.

O secretário da ONU disse que a organização "nunca foi tão necessária" como agora.

"Os orçamentos da ONU não são apenas números em um balanço contável. São questão de vida ou morte para milhões de pessoas", enfatizou Guterres.

O grupo encarregado da revisão interna buscará formas de arrecadar dinheiro e aumentar a eficiência em várias áreas.

