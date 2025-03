Melhora, visitas e nenhuma foto: o que se sabe sobre a saúde do papa Francisco

O papa Francisco, hospitalizado desde 14 de fevereiro com pneumonia bilateral, está fora de perigo iminente, segundo seus médicos, mas ainda não se sabe quando o jesuíta argentino, de 88 anos, receberá alta.

Veja o que se sabe sobre a saúde do líder espiritual dos 1,4 bilhão de católicos do mundo, que completará seus 12 anos de pontificado na quinta-feira (13).

Quadro clínico "complexo"

Francisco foi internado no Hospital Gemelli, em Roma, com bronquite, mas o Vaticano informou posteriormente que ele sofria de pneumonia em ambos os pulmões, com um quadro clínico "complexo".

Durante sua internação, sofreu diversas crises respiratórias que provocaram temor por sua vida.

Em 22 de fevereiro, o papa "teve uma crise asmática prolongada" e também recebeu uma transfusão de sangue devido a uma "trombocitopenia (diminuição das plaquetas) associada a uma anemia".

Seis dias depois, ele sofreu uma "crise isolada de broncoespasmo" (uma contração dos músculos que revestem os brônquios) que o fez "vomitar com a inalação" e piorou sua condição.

Em 3 de março, Francisco sofreu "dois episódios de insuficiência respiratória aguda", causados "por um acúmulo significativo de muco endobrônquico e o broncoespasmo resultante".

Os médicos realizaram duas "broncoscopias" para aspirar as "secreções abundantes", disse a Santa Sé.

Desde então, ele recebe oxigênio por meio de uma cânula nasal durante o dia e uma máscara cobre seu nariz e boca à noite.

"Boa resposta"

O primeiro papa latino-americano saiu do prognóstico "reservado" na segunda-feira, com base em uma "boa resposta" ao tratamento, na ausência de febre e em seus exames de sangue, de acordo com médicos.

O Vaticano continua cauteloso e não comentou sobre uma possível data de alta.

"Devido à complexidade do quadro clínico e ao significativo quadro infeccioso presente no momento da internação, será necessário continuar a terapia farmacológica no hospital por mais alguns dias", afirmou o boletim médico de segunda-feira.

Uma fonte do Vaticano pediu cautela naquele dia, afirmando que "embora não exista perigo iminente", "a pneumonia ainda não acabou".

O papa Francisco realiza exercícios de fisioterapia respiratória e motora todos os dias.

Visitas e oração

Em seu apartamento no décimo andar do Hospital Gemelli, o pontífice recebe poucas visitas e trabalha quando sua condição permite.

Seu secretário de Estado, o cardeal italiano Pietro Parolin, e o arcebispo venezuelano Edgar Peña Parra - número dois e três na Santa Sé, respectivamente - estão entre os poucos que o visitam.

Todas as manhãs ele recebe a Eucaristia e reza na capela particular de seu apartamento. Nos últimos dias, ele tem acompanhado remotamente os exercícios espirituais da Quaresma organizados no Vaticano.

Áudio, mas nenhuma foto

Desde sua hospitalização, o Vaticano fornece atualizações sobre sua condição: uma breve declaração sobre como passou a noite por volta das 7h00 GMT (4h00 no horário de Brasília) e um boletim médico mais detalhado sobre sua evolução às 18h00 GMT (15h00 no horário de Brasília).

Desde 7 de março, este boletim é divulgado em dias alternados. O próximo está marcado para esta quarta-feira.

O papa, natural do bairro portenho de Flores, em Buenos Aires, ainda não apareceu em público, nem foram publicadas imagens dele, como costumava acontecer em internações anteriores.

Na última quinta-feira, o Vaticano divulgou uma mensagem de áudio do papa, gravada por sua própria iniciativa, na qual ele agradeceu aos fiéis pelas orações, com a voz cansada.

Internação mais longa

Esta hospitalização é a quarta e mais longa desde sua eleição em 2013.

Em 2021, ele ficou hospitalizado por 10 dias para uma cirurgia de cólon. Em março de 2023, ele passou três dias com bronquite, e outros dez dias em junho, quando passou por uma cirurgia de hérnia abdominal.

Francisco também está acima do peso e sofre de dores nos joelhos, o que o obriga a usar uma cadeira de rodas desde 2022.

Aos 21 anos, Francisco quase morreu de pleurisia e teve que remover o lobo superior do pulmão direito.

Ele começou a usar um aparelho auditivo recentemente e revelou que fez uma cirurgia de catarata em 2019.