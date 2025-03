Centro de SP ganhará novo terminal de ônibus interligado com estação da Luz

O novo terminal de ônibus que substituirá o terminal Princesa Isabel, no centro de São Paulo, receberá um investimento de R$ 37 milhões e será construído próximo à estação da Luz, facilitando a integração com metrô e trens.

O que aconteceu

Novo terminal substituirá estacionamento. A SPTrans confirmou a construção do novo terminal, que ocupará uma área atualmente usada como estacionamento de viaturas da Polícia Civil, entre a avenida Cásper Líbero e a rua Brigadeiro Tobias.

Haverá ligação com estação da Luz. A localização permitirá acesso às conexões duas linhas de metrô e quatro de trens, disse ao UOL, o presidente da CPP (Companhia Paulista de Parcerias), Edgard Benozatti.

Ele fica do lado do novo túnel de acesso da Luz, da CPTM, que está em construção na Cásper Líbero. Então já tem essa facilidade, e o terreno também é vizinho ao acesso da estação do metrô. Não há necessidade de conexões especiais. Você faz um acesso via calçada mesmo, sem nenhum tipo de problema Edgard Benozatti

Projeto tenta aliviar tráfego na Luz. A região já enfrenta problemas de saturação no trânsito. De acordo com Benozatti, "a concessionária terá a obrigação de realizar estudos para entender os potenciais impactos e propor soluções". Além disso, diz ele, outros projetos de transporte na região, como o VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) do centro e a nova estação Bom Retiro da CPTM, devem melhorar a capilaridade e a vazão da infraestrutura de transporte público.

Terminal custará R$ 37 milhões. Valor é parte do investimento total de R$ 5 bilhões no projeto do centro administrativo e do novo terminal. A previsão é que as obras comecem no primeiro ano do contrato de PPP (Parceria Público-Privada), com conclusão no segundo ano.

A gente só vai fazer a transferência para o novo terminal a partir do momento em que ele estiver em plena operação. Só a partir daí é que a gente começa a desativar o terminal Princesa Isabel Edgard Benozatti

Leilão acontece nos próximos meses. A seleção da empresa que assumirá a construção, operação e manutenção do novo terminal de ônibus deve ocorrer nos próximos meses, com a assinatura do contrato prevista para o final de 2025.

Transferência da sede do governo

Praça Princesa Isabel, onde hoje funciona o terminal de ônibus, pertence à Prefeitura de São Paulo. A gestão municipal enviou um projeto à Câmara para viabilizar a doação do espaço ao governo estadual, permitindo sua inclusão no plano de revitalização.

Sede do governo estadual será transferida do Morumbi, na zona sul, para o centro. Como parte desse plano, o governo prevê a construção de 12 novos prédios para acomodar o gabinete do governador e as secretarias estaduais. O governo também pretende incentivar a habitação social e de médio padrão na região central, para atrair novos moradores e impulsionar a reocupação da área.

Desapropriações e mudanças no centro

O projeto do Centro Administrativo prevê a desapropriação de 230 imóveis na região dos Campos Elíseos, o que tem gerado certa resistência de moradores e comerciantes. Benozatti afirmou que a CPP está trabalhando para minimizar os impactos e garantir transparência no processo.

Sabemos que não há como evitar completamente o incômodo, mas estamos trazendo padrões internacionais, como os do Banco Mundial, para garantir que as desapropriações sejam feitas da forma mais justa possível. Queremos que as pessoas continuem morando na região, e as indenizações permitirão que elas se realoquem no Centro, se assim desejarem Edgard Benozatti

A CPP está realizando uma consulta pública para ouvir a população sobre o projeto. A participação pode ser feita até o dia 13 de março, por meio do site oficial da companhia.

Novo centro administrativo não é "bala de prata", diz Benozatti. Questionado sobre o que diferencia este projeto de iniciativas anteriores de revitalização do centro, ele disse que a transformação é cumulativa.

São questões estruturais de muito tempo, com muita, muita construção histórica. A gente vê o projeto do centro administrativo como algo que vai potencializar as diversas atuações do Estado e da prefeitura, tanto as que estão ocorrendo agora quanto as que já ocorreram no passado. Essa transformação é algo acumulativo. Ela passa não só pela infraestrutura, mas também pelos programas sociais e por uma estrutura de moradia para as pessoas Edgard Benozatti

Projeto prevê uma PPP de 30 anos. Segundo Benozatti, o modelo garante que as transformações sejam permanentes e não interrompidas pela metade, como ocorreu com outras iniciativas no passado.