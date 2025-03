Namorada de Ricardo Molina nega agressão e diz que incêndio foi acidente

A namorada do perito criminal Ricardo Molina, Daniele Sousa, negou que ele tenha agredido ela ou provocado um incêndio em sua casa, em Campinas. Em uma live nas redes sociais, ela afirmou que o fogo começou devido a um superaquecimento em uma tomada elétrica.

O que aconteceu

De acordo com Daniele, o incêndio ocorreu na noite do último sábado (8), após um princípio de fogo causado por uma tomada superaquecida. Em live transmitida nesta terça-feira (11), ela descreveu a situação como um momento de desespero.

Naquele dia, a gente estava em casa, os dois trancados, e houve um princípio de incêndio. A gente começou a ficar desesperado porque as portas estavam trancadas e não encontrávamos as chaves. Houve uma discussão, fizemos o pedido de socorro e eu consegui encontrar uma janela. Pulei, saí e, quando cheguei lá fora, encontrei os policiais. Dei autorização para eles entrarem e arrombarem a porta, porque ele estava lá dentro. As chamas já estavam tomando conta da casa. Foi tudo muito rápido. Não houve agressão física Daniele

O UOL tentou entrar em contato com a defesa de Molina, mas não obteve resposta a tempo da publicação. O espaço segue aberto.

Registro de violência doméstica

A SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) informou que o caso foi registrado como violência doméstica e contravenções penais. Segundo o boletim de ocorrência, Molina teria incendiado papéis e roupas de Daniele após uma discussão.

Ao chegar ao local, a polícia resgatou Daniele em outro cômodo e encontrou um canivete com Molina. Ambos receberam atendimento médico e foram levados à delegacia para prestar depoimentos.

O caso aconteceu dentro de casa, no bairro Caminhos de São Conrado, em Campinas.

Investigação é feita por meio de inquérito. Na ocasião, O UOL acionou o contato disponível no site de Molina, que informou que houve "somente uma discussão de casal. Os dois estão bem e seguem o relacionamento".

Histórico de violência doméstica

Esta não é a primeira vez que Molina é acusado de violência doméstica. Em 2023, sua ex-mulher, Janinne Jasem, denunciou o perito por agressões psicológicas e patrimoniais. Ela divulgou vídeos em que Molina aparece destruindo móveis, urinando em cima de uma Bíblia e proferindo ameaças de morte.

"Temo que a justiça não seja feita." "Eu realmente temo pela minha vida e pelo que ele é capaz de fazer. Tenho pesadelos em que sou assassinada ou sequestrada", disse Janinne na época.

Quem é Ricardo Molina?

Ricardo Molina é uma das principais referências no Brasil em análise de áudio, imagem e documentos periciais. Formado em Composição e Regência e doutor em Ciências pela Unicamp, ele atuou em casos como PC Farias, Chacina de Eldorado dos Carajás, Favela Naval, Suzane von Richthofen e o Triplex de Lula.

Apesar do reconhecimento, sua atuação como perito assistente — e não oficial — gerou controvérsias. Em 2023, a APCF (Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais) emitiu uma nota pública questionando sua imparcialidade, já que ele não é servidor público concursado.