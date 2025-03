'Não sou obrigada': relembre tretas de Michelle com os filhos de Bolsonaro

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro falou sobre sua relação com Carlos Bolsonaro (PL), em entrevista ao jornalista Alexandre Garcia. Apesar de declarar que perdoou o vereador por rusgas passadas, Michelle diz que não consegue conviver com o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Este não é o único conflito entre Michelle e seus enteados. Relembre a seguir as tretas entre a ex-primeira-dama e os filhos de Bolsonaro.

Michelle x Carlos Bolsonaro

Em 2022, a dupla protagonizou um atrito virtual que causou desconforto na família. Após o presidente Lula (PT) vencer a eleição presidencial contra Jair Bolsonaro, Carlos, o filho "02" e responsável por gerenciar as redes sociais do pai, deu um "unfollow" em Michelle. A então primeira-dama reagiu e também parou de seguir o marido. O caso gerou uma sequência de especulações e levou Michelle a desmentir que teria havido uma desunião entre ela e Bolsonaro.

A relação de Michelle e Carlos teria piorado no final do mandato de Jair Bolsonaro. À época, Michelle foi acusada de afastar Bolsonaro dos filhos e limitar o acesso dos enteados ao Palácio da Alvorada. Na última semana antes do segundo turno das eleições presidenciais, Carlos estava acompanhando uma reunião com o pai e outros integrantes no Palácio do Planalto quando sua madrasta teria pedido para que ele se retirasse. Carlos deixou o local enfurecido. A postura de Michelle nesse período teria lhe rendido o apelido de "falsa crente" por pessoas próximas à família Bolsonaro, pela dificuldade de a ex-primeira-dama perdoar.

Em julho de 2024, um novo atrito online. Carlos comentou em uma foto publicada pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), em que Bolsonaro aparece com Aurora, filha de Nicolas, no colo. "Legal o cara fazer isso com sua filha e com a minha não", escreveu Carlos. Horas depois, Michelle escreveu "que Deus livre e guarde Aurora de toda inveja e maldade". O próprio Carlos quis dar visibilidade à crítica feita e republicou o comentário feito na rede social X (antigo Twitter).

Michelle x Flávio Bolsonaro

O senador Flávio Bolsonaro (PL) também já teve conflitos com a madrasta. Em março de 2023, Michelle tomou posse como presidente nacional do PL Mulher, e seu protagonismo no partido gerou rivalidade entre os membros da família. Segundo fontes próximas à família, Flávio, conhecido como "01", não viu com bons olhos o avanço da madrasta dentro do partido, reclamando que se sentia "apagado" com a presença dela nos eventos em que ambos estavam presentes.

No início de 2023, durante um jantar de parlamentares do partido com Valdemar Costa Neto, presidente do PL, a presença de Michelle fez com que Flávio deixasse o local. Ao encontrar a madrasta no evento e ouvir comentários sobre uma possível candidatura de Michelle, Flávio Bolsonaro disse, em tom de desdém, que ela "nunca será" candidata.

Michelle x Jair Renan

Durante as eleições de 2022, Michelle criticou os candidatos que estavam usando o sobrenome "Bolsonaro" no pleito. Em sua rede social, Michelle afirmou que existiam "alpinistas que estão tentando subir na vida" ao escolher adicionar o nome do então candidato à reeleição na urna. Ana Cristina Siqueira Valle, ex-mulher de Bolsonaro e mãe de Jair Renan, o filho "04", foi candidata a deputada distrital do DF utilizando o sobrenome do ex-marido, usando imagens e o nome do ex-presidente em sua campanha eleitoral.

A publicação de Michelle gerou reação de Jair Renan. "Sou fruto desta relação, onde houve parceria e muito amor. Portanto, não podemos negar o fato de que minha mãe teve sua contribuição com a chegada do meu pai à Presidência da República", disse à época em seu Instagram. Ainda segundo Jair Renan, a atitude da mãe não era uma "vaidade", e Ana Cristina poderia usar o sobrenome "por fato e direito".

O que aconteceu agora

A ex-primeira-dama contou que não tem contato com Carlos Bolsonaro. Em entrevista ao jornalista Alexandre Garcia, Michelle explicou que foi uma "intercessora" do enteado mas que, atualmente, eles não se falam. Segundo Michelle, Carlos teria reprovado o relacionamento dela com Jair Bolsonaro por conta da diferença da idade. "Ele [Carlos] tinha aquela questão por eu ser mais nova, 27 anos mais nova, e ele não gostou muito. Ele tem o gênio dele, eu tenho o meu gênio. Ele tem a verdade dele, eu tenho a minha verdade. Não desejo nenhum mal para ele, mas é uma pessoa que eu não quero conviver", disse.

Michelle disse que, apesar dos atritos, não tem "nenhum problema" com Carlos. "O que tivemos no passado eu já perdoei, meu coração está limpo em relação a isso". Ela afirmou, ainda, que sua decisão de se afastar do enteado é respaldada pela Bíblia.

Eu não sou obrigada a conviver, a Bíblia me dá esse respaldo. Não proíbo o meu marido jamais de ter relacionamento com ele, mas não consigo conviver [...] É o filho dele, eu respeito. Não gostaria que fosse assim, mas ele tem o jeito dele e eu tenho o meu. Algumas coisas eu não concordo e, para não ter problema maior, eu prefiro me afastar. Michelle Bolsonaro em entrevista ao jornalista Alexandre Garcia

O ex-presidente se pronunciou recentemente sobre o atrito entre a esposa e seu filho. "Tem um filho meu que não fala com ela, o Carlos. Tem um problema lá atrás. A Michelle tem seu gênio, talvez, algum problema de ciúmes, não sei", disse Jair Bolsonaro ao jornalista Léo Dias em fevereiro.

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL), o "filho 03", é quem aparentemente tem a relação mais amena com Michelle. Ambos foram juntos à posse do republicano Donald Trump, em janeiro deste ano, nos Estados Unidos. Na ocasião, Eduardo e Michelle não puderam entrar no Capitólio e acompanharam a cerimônia em um estádio da capital Washington, DC.