Maria Elizabeth faz apelo a Lula por mais indicação de mulheres na política e no Judiciário

A ministra Maria Elizabeth Rocha, nova presidente do Superior Tribunal Militar (STM), reiterou sua defesa por mais presença de mulheres em espaços de poder durante seu discurso de posse.

"Meu querido Presidente Lula, a magistratura feminina o aplaude e permanece esperançosa de que as mulheres continuem sendo indicadas não apenas para o Poder Judiciário, mas para todos os espaços de participação política e jurídica", afirmou.

Maria Elizabeth foi indicada à Corte militar pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2007 e é, até hoje, a única ministra mulher na história do tribunal. No último 8 de março, dia da mulher, o presidente indicou a advogada Verônica Abdalla para uma vaga que será aberta no STM. A nomeação depende ainda de sabatina no Senado. Em entrevista concedida no último dia 1º, Maria Elizabeth já havia feito um clamor ao presidente Lula para que ele indicasse uma mulher ao STM.

O nome de Verônica Sterman era defendido pela primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, e pela nova ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. A advogada defendeu Gleisi e o ex-marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo, em casos da Operação Lava Jato.

Rocha afirmou que o caminho para a construção de um país livre de "constrangimentos e asfixias sociais" ainda está longe de ser alcançado. Segundo ela, conviver em uma sociedade na qual sejam superadas todas as formas de discriminação e opressão é um "ideal civilizatório de convivência entre humanos, que reconhece talentos sem estereotipá-los com preconcebidas concepções sobre as representações de cada qual na comunidade política".

A nova presidente do órgão começou a fala dizendo: "Sou feminista e me orgulho de ser mulher", sob aplausos, e encerrou afirmando que as mulheres estão fazendo história. "Vamos sorrir!", disse, em referência a uma cena do filme "Ainda Estou Aqui".