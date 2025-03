Maioria dos norte-americanos considera ações de Trump na economia muito erráticas, aponta Reuters/Ipsos

WASHINGTON (Reuters) - Cerca de 57% dos norte-americanos acham que o presidente Donald Trump está sendo muito errático em suas ações para movimentar a economia dos Estados Unidos, incluindo sua estratégia agressiva de taxar as importações, que assustou o mercado de ações, segundo uma pesquisa Reuters/Ipsos divulgada nesta quarta-feira.

Um terço dos entrevistados disse que as ações de Trump não eram muito erráticas e 11% não tinham certeza ou não responderam. Cerca de um em cada três republicanos disse que as ações de Trump foram muito erráticas.

Na pesquisa de dois dias, 79% dos republicanos disseram concordar com a afirmação de que as ações de Trump na economia "compensarão a longo prazo", em um sinal de que algumas pessoas do partido de Trump não gostam de seu estilo de governar, mas concordam com a essência de suas políticas. Entre o total de entrevistados, 41% -- e apenas 5% dos democratas -- disseram que as políticas de Trump acabariam compensando.

Cerca de 70% dos entrevistados na pesquisa -- incluindo 9 em cada 10 democratas e 6 em cada 10 republicanos -- disseram que esperam que tarifas mais altas tornem os mantimentos e outras compras regulares mais caros.

Cerca de 61% dos entrevistados na pesquisa disseram que a principal prioridade de Trump deveria ser controlar o aumento dos preços.

A pesquisa entrevistou 1.422 adultos norte-americanos em todo o país e tem margem de erro de 3 pontos percentuais.

(Reportagem de Jason Lange e James Oliphant)