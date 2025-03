Lula elogia Haddad em recado a mercado: 'Não quero ser Trump nem Milei'

O presidente Lula (PT) voltou a defender o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a política econômica do governo em evento hoje no Palácio do Planalto.

O que aconteceu

Haddad é a principal vitrine do governo e possível candidato do governo em 2026. Lula reforçou sua confiança no ministro e negou brigas entre ele e o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, durante o evento de lançamento do crédito consignado privado.

Lula disse que queria falar sobre "a felicidade" de ter Haddad como ministro. "Eu fico pensando se as pessoas tem noção do que o companheiro Haddad já nos patrocinou como ministro da Fazenda deste país em dois anos", disse.

Ele deu ainda uma cutucada bem-humorada no ministro, comparando Haddad à ex-presidente Dilma Rousseff, conhecida pelo estilo mais contido. "Um companheiro que nem sempre é o mais feliz quando pega o microfone. Eu falo para o Haddad: 'Você tem que passar um pouco de charme'. Eu falava para a Dilma: 'Ô, Dilma, passa uma lágrima, deixa cair uma lágrima pelo menos'", brincou.

O presidente mostrou desconforto com as notícias de divisão no governo. Sem citar casos específicos, ele deu a entender que a entrada da ministra Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais), grande crítica da política econômica de Haddad, não agravaria as brigas.