Lula diz que colocou 'mulher bonita' para ter boa relação com o Congresso

Em referência a Gleisi Hoffmann, o presidente Lula (PT) afirmou que colocou uma "mulher bonita" para ser ministra das Relações Institucionais para ter uma boa relação com o Congresso.

O que aconteceu

Lula disse que quer ter uma boa relação com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e o do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). Ele declarou que colocou uma "mulher bonita" na articulação política para "não ter mais distância" entre o governo e o Congresso. A fala ocorreu durante um evento hoje, no Palácio do Planalto. Gleisi e outros ministros estavam presentes.

É muito importante trazer aqui o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Porque uma coisa, companheiros, que eu quero mudar, estabelecer relações com vocês. Por isso coloquei essa mulher bonita para ser ministra de Relações Institucionais, é que eu não quero mais ter distância de vocês.

Lula

Presidente disse que "não quer que alguém ache" que ele está distante dos presidentes da Câmara e do Senado. "Temos que mostrar para a sociedade que nós somos, em lugares diferentes, pessoas com o mesmo compromisso de defender a soberania do país, o bem-estar do brasileiro."

Lula também chamou o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), de "cabeçudão do Ceará". Ele fez o comentário enquanto falava da aprovação da reforma tributária. " Nós fizemos isso. Muito por conta do trabalho primordial do Guimarães, esse cabeçudão do Ceará."