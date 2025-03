Entenda o escândalo com cassinos que derrubou o premiê de Portugal

Em uma polêmica de suposto conflito de interesses, o primeiro-ministro de Portugal Luís Montenegro perdeu o cargo após ter uma moção de confiança negada pela Câmara na última terça-feira. Montenegro foi derrubado graças ao envolvimento de uma prestadora de serviços em nome de sua família, que mantém contratos com diversas empresas privadas.

O que aconteceu

Revelações feitas pela imprensa portuguesa desencadearam o caso que culminou na renúncia forçada de Montenegro. Segundo o Correio da Manhã, a esposa e os filhos do ex-premiê são sócios da Spinumviva, empresa que atua na consultoria de proteção de dados e na compra e venda de imóveis.

A Spinumviva tem contratos com diversas empresas privadas, entre elas um grupo sujeito a concessões estatais. O grupo, chamado Solverde, concentra hotéis e cassinos, cuja atividade está sujeita a concessões outorgadas pelo Estado. A Spinumviva prestaria serviços de com­pliance e proteção de dados pessoais ao grupo.

Os contratos de concessão entre o governo e o Solverde seriam renovados até o final deste ano. O jornal Correio da Manhã também revelou que Montenegro foi advogado da Solverde em negociações com o Estado durante o penúltimo mandato do ex-primeiro-ministro António Costa, que renunciou no final de novembro de 2023 após ser alvo de operação policial. Durante o período em que Montenegro foi o representante jurídico do grupo, o Solverde teria negociado com o governo português uma prorrogação de contratos de concessão para a exploração de jogos de cassino em Algarve e Espinho.

Segundo o jornal Expresso, a Spinumviva recebe do grupo Solverde pagamentos mensais desde julho de 2021. O valor seria de 4.500 euros, mais de R$ 28.575 conforme cotação atual.

Montenegro foi o fundador da Spinumviva e era dono da maior parcela da empresa até 2022. À época, o político deixou a empresa e transferiu suas cotas para os familiares. Apesar de Montenegro ter saído da empresa em 2022, o ex-premiê tem sido criticado por conta de um possível conflito de interesse, já que, por ser casado no regime de comunhão parcial de bens, teria direito aos lucros da Spinumviva.

Pedro Nuno Santos, Secretário-Geral do Partido Socialista e líder da oposição, acusou Montenegro de "receber pagamentos de empresas" enquanto era primeiro-ministro. Os pagamentos dos clientes da Spinumviva à consultoria foram mantidos após Montenegro assumir o cargo.

Montenegro também foi acusado de irregularidades na compra de um apartamento por meio da empresa. A Spinumviva teria se beneficiado de uma lei aprovada em 2024 que mudou as regras sobre construção de casas em áreas rurais.

O grupo Solverde revelou que rescindiu o contrato com a Spinumviva. Montenegro, por sua vez, anunciou que a esposa vendeu suas ações para os filhos, que serão os únicos proprietários e administradores do negócio da família.

Líder do Partido Social Democrata (PSD) e da Aliança Democrata (AD), Montenegro estava no cargo desde abril de 2024. O agora ex-premiê se defende das acusações de conflito de interesses, afirmando que não cometeu nenhuma irregularidade e que, em caso de eleições antecipadas, será candidato ao cargo novamente.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) de Portugal tem em curso 'uma averiguação preventiva' sobre a Spinumviva. Segundo o procurador-geral Amadeu Guerra, o Ministério Público recebeu três denúncias sobre o caso e, após a análise das evidências, entendeu não haver fundamento ou indícios suficientes para a abertura de inquérito por suspeitas contra Luís Montenegro até o momento. Ainda assim, a PGR iniciou "uma averiguação preventiva aos dados para recolher elementos adicionais relativamente a entidades terceiras".

Com a saída de Montenegro, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa deve decidir se dissolve ou não o parlamento português. Caso Sousa opte por novas eleições antecipadas, estas poderão ser realizadas em 11 ou 18 de maio.

*Com informações da AFP e da RFI