Irã diz que país árabe entregará carta de Trump a Teerã

DUBAI (Reuters) - A carta do presidente dos EUA, Donald Trump, ao establishment clerical do Irã "será entregue em breve a Teerã por um país árabe", disse o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, em comentários televisionados na quarta-feira.

O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, disse na semana passada que Teerã não seria intimidada a entrar em negociações, depois que Trump afirmou que havia enviado uma carta pedindo ao Irã que entrasse em negociações sobre um novo acordo nuclear.

Trump saiu de um acordo nuclear de 2015 entre o Irã e as potências mundiais em 2018, reimpondo sanções a Teerã, que retaliou ao se afastar de seus compromissos relacionados à energia nuclear um ano depois.

Reagindo à reunião a portas fechadas de quarta-feira do Conselho de Segurança da ONU sobre o programa nuclear do Irã, Araqchi disse que o encontro é um "processo novo e bizarro que coloca em questão a boa vontade dos Estados que o solicitaram".

A reunião foi solicitada por seis dos 15 membros do conselho -- França, Grécia, Panamá, Coreia do Sul, Reino Unido e Estados Unidos -- por causa da expansão do estoque de urânio próximo ao grau de armamento do Irã.

O Irã nega que queira desenvolver uma arma nuclear. No entanto, o país está acelerando "dramaticamente" o enriquecimento de urânio para até 60% de pureza, próximo ao nível de 90% de grau para armas, alertou a Agência Internacional de Energia Atômica.

(Reportagem da Redação de Dubai)