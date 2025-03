Índices da China recuam com realização de lucros e análise do impacto de tarifas

Por Summer Zhen

HONG KONG (Reuters) - Os índices acionários da China e de Hong Kong recuaram nesta quarta-feira, pressionados pelas ações de consumo e de tecnologia, uma vez que os investidores realizaram lucros depois de altas recentes nos papéis enquanto avaliaram o impacto das tarifas dos Estados Unidos.

No fechamento, o índice SSEC, em Xangai, caiu 0,23%.

O índice CSI300 perdeu 0,36%, com os setores de bens de consumo básicos e de saúde recuando 0,89% e 0,78%, respectivamente, para liderar o declínio.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng teve baixa de 0,76%, caindo pela quarta sessão consecutiva.

Empresas de tecnologia listadas em Hong Kong tiveram desempenho inferior, perdendo 2%, apesar de um aumento de 30% no subíndice no acumulado do ano.

"Tecnicamente falando, a tendência de alta de longo prazo no setor de tecnologia não terminou. Mas, no curto prazo, as negociações estão bastante concorridas, tornando-as propensas a aumentos e quedas acentuadas", disseram analistas da Pacific Securities em uma nota.

"Os investidores devem considerar a possibilidade de realizar alguns lucros."

Outros analistas também observaram que as preocupações com as pressões deflacionárias da China e as incertezas tarifárias podem pesar sobre o sentimento no curto prazo.

A China disse nesta quarta-feira que tomará todas as medidas necessárias para proteger seus direitos e interesses, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, aumentou as tarifas sobre todas as importações de aço e alumínio.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,1%, a 36.819 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,76%, a 23.600 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,23%, a 3.371 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,36%, a 3.927 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 1,47%, a 2.574 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,94%, a 22.278 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,19%, a 3.833 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 1,32%, a 7.786 pontos.