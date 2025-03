Ibovespa fecha com alta discreta em meio a dados de inflação e receios com tarifas

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou com uma alta modesta nesta quarta-feira, com agentes contrabalançando números de inflação nos Estados Unidos e no Brasil com receios persistentes sobre a política comercial norte-americana, enquanto Azzas 2154 desabou após o grupo de moda mostrar queda em margens no final de 2024.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,29%, a 123.863,5 pontos, tendo marcado 122.969,29 pontos na mínima e 124.048,45 pontos na máxima do dia.

O volume financeiro somou R$36 bilhões, em sessão também marcada pelo vencimento de opções sobre o Ibovespa na bolsa paulista.

Nos EUA, o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) avançou 0,2% no mês passado, de 0,5% em janeiro, segundo o Departamento do Trabalho, enquanto as expectativas no mercado apontavam alta de 0,3%. Nos 12 meses até fevereiro, a taxa ficou em 2,8%, ante previsão de 2,9%.

No Brasil, o IPCA subiu 1,31% em fevereiro, após avançar 0,16% em janeiro. Apesar de ficar em linha com a expectativa em pesquisa da Reuters (+1,30%), foi a taxa mensal mais elevada desde março de 2022 (1,62%) e o resultado mais forte para um mês de fevereiro desde 2003 (1,57%).

Em 12 meses, o IPCA subiu 5,06%, de 4,56% no mês anterior e previsão de 5,05%. É a primeira vez que a taxa nessa medição fica acima de 5% desde setembro de 2023 (5,19%), indo mais além do teto da meta oficial -- 3,0% com margem de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

De acordo com o chefe da mesa de renda variável e sócio da GT Capital, Anderson Silva, incertezas envolvendo a guerra comercial deflagrada pelo presidente Donald Trump também continuam pressionando o sentimento de investidores, em meio a receios de uma recessão na economia norte-americana.

Nesta quarta-feira, passou a vigorar o aumento das tarifas sobre importações de aço e alumínio pelos EUA. O Brasil é segundo maior exportador de aço para o país e o governo avaliará as possibilidades de ação no campo do comércio exterior em resposta, sem medidas retaliatórias de imediato.

DESTAQUES

- AZZAS 2154 ON desabou 13,39% após o balanço do quarto trimestre mostrar lucro líquido recorrente de R$168,9 milhões, queda 35,8% ano a ano, bem como queda em margens. Para analistas do Safra, foi um trimestre negativo para a Azzas, com a lucratividade recorrente fortemente pressionada pelos esforços para normalizar os estoques, entre outros fatores.

- VALE ON cedeu 1,25% em dia de fraqueza dos futuros do minério de ferro na China, onde contrato mais negociado em Dalian cedeu 0,32%, com agentes também de olho na entrada em vigor de tarifas para aço pelos EUA. Analistas do UBS BB cortaram o preço-alvo dos ADRs da mineradora para US$10,50 ante US$11,50 e reiteraram recomendação neutra.

- COGNA ON avançou 4,24% antes da divulgação do resultado do quarto trimestre após o fechamento do mercado brasileiro nesta quarta-feira. O Morgan Stanley também elevou a recomendação das ações para "overweight", com preço-alvo de R$2, contra R$1,7 anteriormente, segundo relatório com data da véspera. No setor, YDUQS ON subiu 0,38%.

- PETROBRAS PN fechou estável em dia de alta do petróleo no exterior, onde o barril de Brent encerrou o dia negociado com elevação de 2%.

- ITAÚ UNIBANCO PN terminou com variação positiva de 0,31%, em dia marcado pelo lançamento pelo governo de programa para trabalhadores do setor privado terem acesso a empréstimos com desconto em folha garantidos por recursos do FGTS. No setor, BRADESCO encerrou com estabilidade, BANCO DO BRASIL ON perdeu 0,4% e SANTANDER BRASIL UNIT subiu 0,12%.

- CSN ON avançou 0,36% antes do balanço dos últimos três meses de 2024, que será conhecido após o fechamento do pregão, com agentes também analisando potenciais reflexos das tarifas dos EUA sobre aço importado que entraram em vigor nesta quarta-feira. O UBS BB também iniciou a cobertura das ações da companhia com recomendação de venda e preço-alvo de R$7,50.

- XP, que é negociada em Nova York, recuou 5,48%, tendo como pano de fundo relatório negativo de uma casa de análise norte-americana sobre o grupo. Em nota, a XP afirmou que tomou conhecimento de "informações falsas, incorretas e imprecisas" sobre a companhia divulgadas pela Grizzly Research e que tomará medidas legais contra a empresa.