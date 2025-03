Hugo Motta cobra responsabilidade com gastos e diz que Haddad precisa mais de apoio interno que externo

(Reuters) - O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), cobrou nesta quarta-feira responsabilidade com os gastos públicos e disse que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, precisa mais de apoio dentro do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do que externamente.

Em discurso no Brazil Summit, realizado pelo Lide e pelo jornal Correio Braziliense, em Brasília, Motta também disse que o Congresso precisa discutir a eficiência da máquina pública e acrescentou que o atual patamar da taxa de juros no Brasil é "amedrontador".

(Por Eduardo Simões)